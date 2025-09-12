El estadounidense Knighton, suspendido cuatro años y fuera del Mundial por dopaje

El estadounidense Erriyon Knighton, doble medallista mundial de los 200 metros, ha sido sancionado con cuatro años de suspensión después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) haya confirmado dos recursos de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) y de la Agencia Mundial Antidopaje, por dar positivo.

Según informa la AIU, la sanción de Knighton, bronce en el doble hectómetro en Eugene 2022 y plata en Budapest 2023, comienza a contar desde este viernes, a lo que hay que sumar lo que cumplió entre el 12 de abril y el 19 de junio de 2024.

La AIU apeló contra la decisión de primera instancia de un tribunal arbitral en los Estados Unidos que encontró que Knighton no había cometido negligencia después de dar positivo para un metabolito del esteroide trembolona en marzo de 2024.

El velocista había atribuido su positivo a haber ingerido carne contaminada. Por lo tanto, Knighton no podrá competir en los Mundiales de atletismo que comienzan este sábado en Tokio. Estaba inscrito para los 200 metros y para el relevo