La expresiva reacción de un periodista de El Chiringuito por el futbolista que no quiere representar a España

Pablo Maffeo, el lateral derecho del Mallorca, ha reafirmado su postura de no jugar para la selección española, dejando claro que su prioridad es representar a Argentina. En una reciente entrevista, Maffeo declaró contundentemente: "Para mí, es Argentina o nada".

El jugador de 26 años, nacido en Sant Joan Despí, Barcelona, tiene la peculiar situación de ser elegible para representar a tres países: España, Italia y Argentina. A pesar de haber nacido y crecido en España, Maffeo ha optado por priorizar sus raíces argentinas, heredadas de su madre.

Maffeo explicó su decisión: "No jugué, pero lo he dicho muchas veces, con España no iría. No porque no me sienta español ni nada de eso, es porque iría con Argentina, simplemente porque fue la primera que tocó la puerta y me llamó". Esta declaración demuestra la lealtad del jugador hacia la selección albiceleste, que fue la primera en mostrar interés en él.

La decisión de Maffeo no es reciente. En noviembre de 2023, el jugador ya había sido convocado por el seleccionador argentino Lionel Scaloni para los partidos contra Uruguay y Brasil. En ese momento, Maffeo expresó su emoción: "Es increíble poder jugar con el mejor plantel del mundo".

No ha debutado con ninguna selección

Es importante destacar que Maffeo aún no ha debutado oficialmente con la selección argentina, lo que técnicamente lo mantiene elegible para España e Italia. Sin embargo, sus recientes declaraciones dejan poco espacio para la duda sobre sus intenciones.

Curiosamente, Maffeo había expresado anteriormente su deseo de jugar para España. En una entrevista en 2022, dijo: "Sería un sueño que la Selección española me llamase. Es uno de los sueños que quiero y ojalá pueda cumplirlo". Sin embargo, parece que la falta de una llamada de la selección española y el interés mostrado por Argentina han inclinado definitivamente la balanza.

El jugador también mencionó que, en caso de no poder representar a Argentina, consideraría jugar para Italia antes que para España: "Sería antes Italia que España, 100%. Estoy con Argentina en la cabeza, por supuesto, pero a lo mejor dentro de 20 años lo miro de otra forma".

Las reacciones a sus palabras

La decisión de Maffeo refleja la complejidad de las identidades nacionales en el fútbol moderno, donde muchos jugadores tienen raíces en múltiples países. Su elección de Argentina sobre España, a pesar de haber nacido y crecido en territorio español, ha generado debates sobre lealtad y representación nacional en el deporte.

Maffeo se ha convertido en una pieza clave del Mallorca, destacando por su rendimiento en La Liga española. Su estilo de juego combativo y su capacidad para marcar a los extremos rivales lo han convertido en uno de los laterales derechos más destacados de la competición.

La noticia ha provocado reacciones en el ámbito futbolístico español, y uno de los más expresivos ha sido el colaborador de, quien expresó su frustración de manera categórica: "¡¡¡Me acabáis de arruinar la vida!!!".