El futbolista que descarta completamente jugar con España

Un futbolista nacido en España ha sorprendido al mundo del fútbol al descartar cualquier posibilidad de jugar con la selección española. Es probable que provoque reacciones en España. donde el fútbol y la identidad nacional suelen entremezclarse con especial intensidad.

Se trata de Pablo Maffeo, el defensa del Real Mallorca, últimamente protagonista por sus peleas con los jugadores del Real Madrid, quien ha sido tajante al respecto: "Sería antes Italia que España, 100%. Estoy con Argentina en la cabeza, por supuesto, pero a lo mejor dentro de 20 años lo miro de otra forma. Para mí es Argentina o nada”. Un mensaje sin matices, una postura firme que deja claro dónde quiere jugar y qué selección siente como propia.

La situación de Maffeo es particular, porque su origen le ofrece un abanico de opciones internacionales. Nacido en Sant Joan Despí, Barcelona, el 12 de julio de 1997, es elegible para jugar con España, el país donde creció y se formó como futbolista. Sin embargo, su ascendencia le permite otros caminos: su padre es italiano, lo que abre la puerta a la selección azzurra, y su madre es argentina, lo que le permite optar por la Albiceleste.

Elección de Argentina

La inclinación de Maffeo por Argentina no es un capricho ni una decisión de última hora. En noviembre de 2023, Lionel Scaloni lo incluyó en la convocatoria para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Uruguay y Brasil. No llegó a debutar, pero el simple hecho de estar en la lista fue una señal clara de que el vínculo con la selección argentina es sólido y que su decisión no responde a un arrebato pasajero.

Habrá quienes comprenden y respetan su postura, pero también están quienes cuestionan su falta de identificación con el país donde nació y se hizo futbolista. En un fútbol cada vez más globalizado, donde la nacionalidad es una frontera difusa y las selecciones nacionales son cada vez más heterogéneas, decisiones como la de Maffeo seguirán despertando debates.

Lo único cierto es que el jugador deltiene clara su elección. Su deseo es vestir la camiseta albiceleste y, si las circunstancias lo permiten, debutar pronto con la selección argentina. El tiempo dirá si ese anhelo se convierte en realidad