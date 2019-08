Fernando Alonso: el copiloto con el que correrá el Dakar

Fernando Alonso anunciará mañana su participación en la próxima edición del Rally Dakar y lo hará con el también español Marc Coma como copiloto. El asturiano disputará la prueba en el equipo Toyota, el mismo con el que se proclamó campeón del mundo de Resistencia y logró dos triunfos consecutivos en las míticas 24 horas de Le Mans.

Alonso lleva meses preparando la carrera, algo radicalmente distinto a lo que ha hecho hasta ahora, ya que no tiene ninguna experiencia en pruebas fuera de un circuito y lejos del asfalto. La marca japonesa es la vigente ganadora, parte como favorita, y para completar todas las garantías Alonso tendrá a uno de los mejores navegantes en esta clase de competiciones, Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en moto y con mucho conocimiento en estas carreras. De hecho, hasta hace un año era el responsable del recorrido del Dakar en Sudamérica.

En una entrevista en Codemasters Alonso ya aseguraba que estaba lejos su retirada: "Me fascina conducir y los días que no conduzco echo de menos esa sensación, por eso todavía no me retiro". Le encanta competir, como lo hizo con Schumacher: "El automovilismo tiene que ver con esas rivalidades y esa adrenalina peleando contra otro piloto, pero probablemente elegiría la de Michael Schumacher como la más especial porque yo era un piloto joven que comenzaba en la Fórmula 1 y Michael dominaba la disciplina". "Y un día te ves luchando rueda con rueda con esa leyenda...", agregó.

Ahora le espera otra prueba de leyenda: el Dakar. Y Coma, un especialista, como su copiloto. Una pareja que puede dar grandes éxitos a España.