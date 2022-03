F1: “Fernando Alonso ha empezado a joderme”

El piloto francés Pierre Gasly (AlphaTauri) marcó este jueves el mejor tiempo en la primera jornada del test de pretemporada de la Fórmula 1 que se están celebrando en el circuito bareiní de Sakhir, en un día positivo para Carlos Sainz (Ferrari) y problemático para Fernando Alonso (Alpine) y con la presencia de un ‘nuevo’ Mercedes.

Al piloto de Oviedo no le fueron bien las cosas en este primer día en Sakhir. El asturiano también rodó en la tanda vespertina y no se pudo escapar de los problemas en su ‘A522′, que pasó casi más tiempo en el garaje que en la pista. Y eas la segunda vez que le sucede. No consigue hacer unos entrenamientos normales. Además, Alonso, que tuvo un pequeño ‘pique’ con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) sólo pudo dar 24 vueltas, con un mejor tiempo de 1:36.745, el duodécimo y por milésimas algo mejor que el de su compañero Esteban Ocon.

Luego Stroll habló de lo que había pasado: “Yo estaba en mi tanda larga, y creo que tal vez se frustró, no me di cuenta de que él estaba en una vuelta lanzada o algo así. Yo solo estaba tratando de seguir mi simulación de carrera, me dijeron que estaba rodando en 1:40. Y creo que tal vez él estaba en una vuelta de enfriamiento o cometió un error y abortó y luego volvió a acelerar. No sé, no estaba seguro de qué programa estaba haciendo él, pero se emocionó un poco, se detuvo frente a mí y ha empezado a joderme. Yo solo quería seguir con mi tanda. Así que se la devolví. Y luego trató de pasarme de nuevo, y yo simplemente le devolví el adelantamiento y continué”.

Sorprendió la aparición de Mercedes con una novedad en su diseño respecto a hace unas semanas en los primeros ensayos en Montmeló (Barcelona). Así, el ‘W13′ de Lewis Hamilton y George Russell se presentó en Sakhir con unos pontones muy reducidos como una solución para buscar más ventaja aerodinámica.

"Estamos muy orgullosos del concepto, ahora solo tiene que ser rápido", aseguró el 'Team Principal' de la escudería alemana, Totto Wolf, que sabe que cuando alguien pone en un pista "una innovación, luego hay un debate", en relación a su legalidad o no.

De todos modos, las 'flechas plateadas' no coparon los primeros puestos y el siete veces campeón del mundo estuvo fuera del 'Top 10' con un mejor crono de 1:36.365, superado casi por medio segundo por su nuevo compañero de equipo en la sesión de la tarde.

El mejor tiempo de este primer día fue para un Pierre Gasly, que con el AlphaTauri y la goma más blanda fue el único capaz de bajar de la barrera del 1:34 (1:33.902), para finalizar por delante de los dos Ferrari, que mostraron un buen ritmo y buenas sensaciones.

Así, el piloto monegasco Charles Leclerc se encargó de conducir el 'F1-75' en la sesión matinal, en la que fue el más rápido con un registro de 1:34.531, que finalmente fue el tercero mejor de esta primera jornada.

Después del parón para comer, fue el turno del español Carlos Sainz, que dejó claras también las buenas perspectivas iniciales que hay con el monoplaza de la ‘Scuderia’. El madrileño dio 52 vueltas al trazado bareiní, doce menos que su compañero, cuyo crono mejoró en casi dos décimas (1:34.359) para acabar por detrás de Gasly.

Por último, en cuanto a Red Bull, el actual campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, no salió este jueves a pista y todo el trabajo lo desarrolló el mexicano Sergio Pérez que acumuló un total de 137 vueltas y un mejor crono de 1:35.977 (décimo).