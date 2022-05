El irónico mensaje de Fernando Alonso a Lewis Hamilton antes del Gran Premio de España

Fernando Alonso corre este fin de semana en Cataluña, en el Gran Premio de España y antes se ha sincerado acerca de cómo ve esta temporada de F1 y de sus posibilidades. También, por cierto, de la de Hamilton. “Lewis está conduciendo tan bien como en los últimos ocho años. Estaba dominando el deporte y rompiendo todos los récords. Y ahora está haciendo una mega vuelta y está un segundo por detrás. Así que, sí, bienvenido”, ha asegurado Fernando en una larga entrevista en la BBC. “Esto es la F1″, insiste, “no va a ser un deporte justo en términos de números. Este es un deporte de equipo más que nada y tendemos a olvidarlo, especialmente cuando tenemos éxito. Estamos tan contentos por lo que conseguimos que, aunque intentemos compartirlo con el equipo, todos los titulares son para el piloto”, recuerda. Y lo sabe bien porque lo vivió cuando él era quien vencía: “Me pasó cuando gané los dos campeonatos. Gané a Michael Schumacher. Mi coche era más fiable en aquella época y tenía muy buen rendimiento y no se puede alabar lo suficiente eso porque los titulares seguirán siendo el piloto. Y con Lewis es lo mismo”. Porque sigue siendo un gran piloto, pero ya no tiene una gran máquina: “Se merece todo lo que ha conseguido en el pasado, pero este año es un buen recordatorio de que en todos esos récords y números hay una gran parte que es del equipo”.

Es un Fernando Alonso que echa de menos ganar: “Soy una persona muy competitiva, y si no estás ganando, echas de menos esa sensación y hay cierta frustración que se acumula siempre durante la temporada”, añade. En Ferrari estuvo cerca. “El ambiente en el equipo no era lo suficientemente feliz en un momento dado y decidí parar la relación allí, aunque tuviera dos años más de contrato, porque era lo mejor para ambas partes.

Ahora está en otra dinámica: “Intentas construir con el equipo un coche, y ese proceso es interesante: cómo crecer junto con el equipo, las instalaciones en la fábrica y todos los recursos para ser uno de esos dos equipos que pueden luchar por el campeonato”. Él se ve bien: “Me sentí competitivo, lo que nunca es una garantía. Todo el mundo esperaba que fuera rápido, pero después de dos años fuera, cualquier cosa podía pasar”. Y reconoce que le costó: “Quizá las cinco primeras carreras del año pasado fueron duras para mí y no fui súper competitivo al principio. Pero después estoy orgulloso de lo que conseguimos, y este año hemos sido más competitivos que el año pasado, pero todavía no hemos sumado tantos puntos porque pasaron muchas cosas en las cinco primeras carreras”.

Está algo decepcionado con la F1“¿Las reglas? Probablemente esperaba un poco más de ellas, que hubiera más equilibrio entre los equipos, más posibilidades de que los distintos equipos tuvieran un buen rendimiento. Todavía hay sólo dos equipos que pueden ganar carreras”. Aunque reconoce que otros equipos han trabajado bien. “Rengo que decir que esos dos equipos fueron lo suficientemente buenos para lograr esos resultados. Hubo una remodelación en todo lo referente al rendimiento y ellos hicieron un mejor trabajo que los demás, así que al menos aprovecharon esa oportunidad y parece que nosotros no la aprovechamos del todo”. Hay cosas que mejorar :“Las salidas, todavía no estoy del todo cómodo con el sistema y el procedimiento que tenemos; a veces cometo errores. Hay cosas que tengo que mejorar yo y también junto con el equipo trabajar en cosas que me puedan ayudar a recuperar esa consistencia”.

Y ha hablado del futuro: _ “Sabemos que hay un par de cosas que podemos hacer. Este primer año de la nueva normativa se aprende mucho de otros coches y otras filosofías, así que hay muchos atajos en el rendimiento que puedes encontrar muy fácilmente. El año que viene o los próximos dos años me encantaría continuar y seguir pilotando porque ahora mismo me siento en mi mejor momento y sería un error ver la F1 desde casa y desde el salón de casa mientras todavía me siento al 100% de mis capacidades”. Dice que aún no ha hablado del futuro con Alpine, sólo ha tomado un par de cafés. Él quiere seguir compitiendo al máximo: “Cuando sienta que no es así, seré el primero en levantar la mano y dejarlo porque la F1 es muy exigente; hay que sacrificar muchas cosas en la vida para seguir corriendo. Pero en este momento sigue mereciendo la pena hacerlo”.