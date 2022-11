La tajante respuesta de Mercedes a Fernando Alonso tras el lío con Hamilton

Las palabras de Fernando Alonso comparando a Hamilton y Verstappen han tenido consecuencias: “Los títulos de Max tienen más valor que los de Hamilton. Es diferente cuando se ganan siete títulos mundiales habiendo tenido que luchar sólo contra tu compañero de equipo”. Toto Wolff, jefe de Mercedes, se lo ha tomado con humor: “Es un cachondo, crea titulares, y este deporte se basa en los titulares. Los dos son grandes campeones del mundo”.

No obstante, no cree que haya logrado descentrar a su piloto, a pesar de la respuesta que dio a través de las redes sociales cuando escuchó las palabras del asturiano. “A Alonso le gusta eso, pero no creo que esté molestando a Lewis ni un milímetro”, admite el jefe de Mercedes.

Esta respuesta llega días después de una nueva polémica con Fernando Alonso, donde el asturiano pidió a su equipo una mayor ayuda con el coche, tal y como sucedió en el Gran Premio de México de F1.

🔊 "Por favor, seguid intentándolo. Haced algo por mí"



La desesperación de Fernando Alonso con el equipo Alpine momentos antes de abandonar en México 😢😢 ¡ESTA RADIO DUELE! pic.twitter.com/OURCXwBbQa — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2022

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, valoró públicamente toda esta polémica entre sus dos pilotos: “Algo como esto puede suceder. Cuando estaba en Honda, Takuma Sato tuvo 13 fallos de motor en un solo año. Con Jenson Button tuvieron cero. Surgió la misma pregunta, pero no pudimos encontrar una respuesta. Siempre nos preguntamos: ¿Takuma conduce de manera tan diferente a Jenson? Creo que fue sólo mala suerte. Tratamos de mantenerlo en carrera de alguna manera, pero no funcionó. Ese motor no se habría utilizado si lo hubiéramos sabido. Sin embargo, aún no sabemos cuál fue la causa. Podría haber sido una bujía u otra cosa”.

La temporada ha sido muy complicada para Alonso. De manera más concreta, hasta cinco retiradas ha protagonizado Alonso. El propio piloto así lo confesó en la radio interna: “¡Increíble. Vaya temporada; vaya temporada! Hemos tenido que cambiar seis o siete motores durante la temporada y, a pesar de ello, no conseguimos acabar las carreras. Creo que, simplemente, es que no estamos bien preparados”.