¿Qué hará Fernando Alonso si no obtiene buenos resultados con Aston Martin? El piloto pone fecha a su retirada

La decisión del asturiano de fichar por Aston Martin provocó un auténtico terremoto, dinamitó al equipo Alpine e hizo caer las fichas como si el Gran Circo fuera un dominó, pero también una auténtica catarsis dentro de la escudería británica. La escudería trabaja en una revolución para 2023 y dentro de pocos meses inaugurará la que, en palabras de Mike Krack, va a ser la mejor fábrica de la Fórmula-1. Pero además, como ocurre cada vez que el asturiano ficha por una nueva escudería, el equipo de ingenieros se ha volcado para ofrecerle un coche ganador. Lawrence Stroll, que lleva cientos de millones invertidos en la escudería, y el personal técnico que está desarrollando un coche que aseguran sorprenderá a sus rivales.

La presentación oficial del nuevo monoplaza será el próximo 13 de febrero lunes. Pocos días después, del 23 al 25, llegarán los test para probar el rendimiento del coche. Pero desde la escudería aseguran que las “sensaciones no pueden ser mejores”.

Tras su cambio de escudería, el piloto asturiano se perfila como uno de los grandes atractivos de una temporada que arrancará el 5 de marzo, en Bahrein. pero ¿Que ocurrirá si no obtiene los resultados esperados durante esta temporada?

El asturiano, al que se le ve encantado con su nuevo equipo, se convertirá en el piloto con más temporadas disputadas en la historia de la F1 pero sabe que el éxito no será fácil. Cuestionado sobre su futuro, Alonso lo tiene claro qué hará en 2024 si los resultados de Aston Martin no son buenos esta temporada.

«Seguiré sean cuales sean los resultados del año porque sé lo que puedo dar al equipo. Así que, no sé, de dos a tres años más seguro», señaló en Motorsport el asturiano, que no ve cerca la retirada.

Al igual que en declaraciones anteriores, Fernando Alonso justificó una vez más su continuidad en la Fórmula 1 a sus 41 años. «No seguiría aquí si no creyera que tenemos al menos una oportunidad», manifestó. «No sé si es un 1% de posibilidades o un 10%, pero sólo continúo porque creo que tendremos una oportunidad», añadió, optimista, el bicampeón.

“Hay que ser realistas”

En este sentido, trata de mantener los pies en la tierra y tiene claro cuál debe ser el objetivo de su nuevo equipo en 2023: «Cerrar la brecha que tiene Aston Martin en un año creo que no es realista, pero tenemos que poner los cimientos que necesitamos, crear una base para los futuros coches y trabajar mejor que la gente que nos rodea».

Fernando Alonso también tiene claro lo que tiene que hacer él, y lo que tiene que hacer Aston Martin, para volver a ser campeón. «Estamos en un entorno muy competitivo, así que para ser campeón del mundo tienes que hacer algo especial y diferente. Estoy preparado para ofrecer algo especial por mi parte y obviamente espero lo mismo del equipo», afirmó.

«Donde creo que puedo marcar la diferencia es en los momentos cruciales de las carreras, en la experiencia, en las decisiones o en pensar la estrategia», agregó.

Y para ello en la escudería no han dudado en hacer un fichaje que puede dar alas a La Misión: Peter Hall, que será , el encargado de diseñar la táctica de Alonso y Stroll durante las carreras. Muchos en el “Gran Circo” lo consideran el responsable de la mejora en el rendimieno de Sebastian vettel y Lance Stroll en la segunda parte de la temporada y ahora, creen que será una figura clave para llevar a Fernando Alonso a un puesto ganador.