Así funciona el traje especial que llevará Fernando Alonso en el GP de Singapur: ¿Qué ocurre si los pilotos se niegan a usarlo?

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se prepara para una nueva edición que estará marcada por el extremo calor que derivan en la implementación de sistemas de refrigeración para los pilotos, una medida impulsada tras las duras condiciones vividas en en la carrera de Qatar en 2023, donde varios competidores debieron recibir asistencia médica debido al calor extremo.

El GP de Qatar fue un infierno, literalmente hablando para lo pilotos. Fue impactante ver a los pilotos tirados por el suelo, vomitando o con quemaduras como Fernando Alonso. Logan Sargeant abandonó y varios corredores se desmayaron tras la carrera. El asturiano que acabó sexto avisó a su equipo de que se estaba asando en su monoplaza. “El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?”, gritó por la radio a su escudería. Evidentemente, desde boxes le indicaron que no era legal y el piloto contaría tras la carrera que había sufrido una quemadura en la espalda.

Días después, desde Aston Martin desvelaron el motivo por el que esto sucedió y que no dejaba en buen lugar a la Fórmula 1 donde las escuderías parece dispuestas a sacrificar la seguridad de sus pilotos por ganar unas décimas. Mike Krack, por entonces jefe de Aston Martin reconoció que el equipo "evita los sistemas de refrigeración porque no quiere añadir más peso al coche" y que esta es la causa de que Fernando Alonso sufriera quemaduras.

Sin embargo, este incidente no pasó desapercibido para la FIA que se puso manos a la obra para evitar este tipo de situaciones.

¡Camisetas refrigerantes!

Para la temporada 2025 de Fórmula 1, el organismo rector anunció que los pilotos tendrían que usar innovadoras camisetas para mantenerlos frescos durante las carreras en temperaturas altas. Una iniciativa que la FIA ya ha anunciado que será efectiva por primera vez en Singapur. Esta iniciativa, homologada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), llega en uno de los escenarios más exigentes del calendario, con temperaturas previstas que superarán los 31 °C (87,8 °F) y una humedad que rozará el 80 %. Según explicó el organismo a través de un comunicado oficial, la prueba aparece por primera vez declarada formalmente de “riesgo por calor”, lo que obliga a los equipos a implementar dispositivos específicos para salvaguardar la seguridad de los protagonistas.

La FIA ha determinado que en este fin de semana será obligatorio incorporar unos sistemas de refrigeración en los monoplazas durante la carrera en el circuito callejero (pesan 5 kg) y habilitó la opción para que los pilotos puedan usar chalecos refrigerantes opcionales, que representará un lastre adicional para el monoplaza.

En respuesta a los desafíos que plantea el calor extremo, la FIA exploró varias soluciones de refrigeración, considerando inicialmente sistemas de aire acondicionado para los habitáculos de los coches. Sin embargo, debido a las complejidades que implica, el enfoque se desplazó a la tecnología portátil. El dispositivo elegido, el Cypher Pro Micro Cooler, consiste en una camisa integrada con tubos que hacen circular un fluido refrigerado para regular la temperatura corporal.

La FIA aprobó la implantación de estas camisetas refrigerantes, cuyo uso solo es obligatorio cuando la temperatura ambiente alcance los 31 °C, medida por sensores en los circuitos de carreras. Este umbral de temperatura se ha establecido para garantizar que el sistema se utilice de forma eficaz sin comprometer las normas de seguridad en materia de resistencia al fuego.

Los pilotos podrán elegir si quieren o no llevar las camisetas de refrigeración. Sin embargo, si optan por no hacerlo, deberán llevar 500 gramos adicionales de lastre para mantener la equidad competitiva.

Una decisión que sólo será libre esta temporada ya que la FIA planea convertir estos sistemas de refrigeración en un requisito estándar para la temporada 2026.

La implementación práctica de este avance tiene como protagonistas a los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll. La escudería confirmó que ambos utilizarán el chaleco refrigerante durante la carrera en Singapur. El propio Alonso ya probó el sistema durante la segunda sesión libre (FP2) en Monza durante el GP de Italia, en unas condiciones menos exigentes, lo que permitió a Aston Martin analizar su funcionamiento antes de llegar a la prueba de este fin de semana.

Así funciona

El sistema de refrigeración consta de dos elementos principales: una caja que alberga componentes miniaturizados (un microcompresor, un evaporador y una unidad de condensación) para mantener el líquido frío, y una camisa ignífuga que se usa debajo del traje. La camisa presenta una red de tubos, con un total de aproximadamente 48 metros de longitud, dispuestos para envolver el pecho y la espalda del conductor. Estos tubos, conectados a la caja, transportan un fluido refrigerante (aire, agua o una solución salina o de glicol) para refrescar al conductor en la cabina.

Según declaró Charles Kline, fundador de la empresa, a Motosport el aspecto más complicado fue certificar la camiseta ignífuga debido a los estrictos requisitos de seguridad de la FIA. La normativa obliga a utilizar el sistema cuando la temperatura ambiente supere los 30,5 °C, y se notificará a los equipos 24 horas antes de una carrera al sprint o una carrera.

¿Cuánto enfriará a los conductores?

Aunque el sistema podría reducir significativamente la temperatura del conductor, está diseñado para funcionar dentro de un rango que garantice la comodidad y el equilibrio fisiológico. Es posible enfriar a un conductor de 39 °C a 36,5 °C, pero las temperaturas demasiado bajas podrían dificultar el flujo sanguíneo y el rendimiento.

La temperatura óptima de funcionamiento ronda los 15°C, proporcionando confort y reduciendo la frecuencia cardíaca y respiratoria sin sobrecargar los sistemas reguladores del organismo.

El sistema no solo combate el calor, sino que también mejora el rendimiento físico y mental al reducir el estrés.