Aston Martin cuenta la verdad sobre la difícil gestión de Alonso y Stroll : "Uno era el hijo del jefe, el otro..."

Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F1 dos temporadas más, la sorpresa saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin, donde su compañero sería Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, el multimillonario Lawrence Stroll. Tras su convulsa relación con Esteban Ocón ¿Sería el compañero ideal? Muchos ya lo dudaron e incluso alertaron de que podría gozar de cierto favoritismo que podría llevar a Alonso a enfrentarse a una situación a la vivida con Lewis Hamilton en Mercedes.

Y aunque ellos se empeñan en hacer gala de su compañerismo cada gesto entre ambos es analizado con lupa y permanentemente se cuestiona un cierto favoritismo hacia Stroll por ser "un niño de papá". Ahora, tras una temporada histórica, desde la escudería se sinceran como nunca sobre la llegada del asturiano y cómo gestionaron la relación Alonso-Stroll.

Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban. Nadie duda de que el primer año del asturiano en el equipo verde ha sido uno de los bombazos de la temporada pero en la escudería admiten que los inicios no fueron fáciles.

En declaraciones en exclusiva para Motorsport, Mike Krack reveló cual fue la mentalidad de Aston Martin a la hora de tratar con los pilotos, Krack dijo: "Tenemos una situación particular, obviamente, porque uno de los pilotos es el hijo del propietario y el otro es un experimentado piloto maduro. Así que hay que pensar: ¿cuál es la dinámica y cómo va a evolucionar?".

"Cuando Fernando se unió a nosotros, mucha gente nos advertía de que podía ser difícil, así que intentamos prepararnos. Teníamos que pensar cuál era nuestro enfoque -y no sólo yo, sino también el director deportivo y el director de rendimiento- y cómo íbamos a gestionar a los medios de comunicación. Pero teníamos que ser conscientes de que tanto Fernando como Lance se conocían desde siempre, ya desde los tiempos de Ferrari. Así que cuando empezó, adoptamos el enfoque de que tenemos que ser abiertos, sinceros y transparentes con ambos en todo momento".

Krack creía que no ocultar nunca nada a ninguno de los dos pilotos era la mejor manera de evitar problemas, aunque a veces fuera difícil cuando las cosas no iban bien. "No sólo en los buenos momentos, sino también en los menos buenos", añadió Krack. "La verdad es a veces la parte más dura, y esas son las conversaciones más difíciles. Pero si las tienes, es mucho más fácil después".

El temor a su carácter

Esta no es la primera vez que Krack se refiere a lo que supuso la llegada de Alonso a los rumores sobre su controvertido carácter. Alonso ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por sus compañeros de equipo. Ha sido tachado de "vago", "egocéntrico" y de crear mal ambiente allá por donde pasa. De hecho, su ex compañero Felipe Massa se despachaba a gusto hace unos meses contra el asturiano al que acusó de "utilizar su poder y destruir el equipo". Preguntado sobre este asunto, n una entrevista en GQ, Mike Krack, confiesa que tuvieron miedo al fichar al asturiano y dio detalles sobre la llegada de Fernando Alonso al equipo verde.

«Sigo escuchando que es una persona con la que es muy complicado trabajar. Estamos al tanto y puede que sea verdad, pero he de decir que yo no lo he visto aún. Todos los grandes campeones con los que he trabajado tenían una característica en común, y es que no suelen ser las personas más complacientes del mundo», comentó Krack sobre el bicampeón del mundo.

«He aprendido mucho de él, de la forma en que habla con la gente y cómo la motiva, o el modo en que mantiene conversaciones individuales con los miembros del equipo sin dejar de tener informado al resto a la vez, o la manera en que interactúa con los jefes y con la gente que tiene a su alrededor, y también con los medios de comunicación. Se nota que es un verdadero profesional», añadió Mike Krack.

Aún así Krack reconoce el miedo que tenían dentro de la escudería con la llegada de Alonso por las posibles críticas hacia su coche: «Cuando Fernando llegó a los primeros tests con Aston Martin en Abu Dhabi, todos teníamos un poco de miedo porque iba a pasar de un coche rápido a uno más lento. ¿Cómo se lo va a tomar? Pero vino con tanta positividad, tanta energía positiva... Y estoy seguro de que muchas cosas no estaban tan bien como él decía. Pero se las arregló con esa positividad y esa energía para conseguir el apoyo de todos y para motivar a todo el equipo para trabajar muy duro", explicó.

Aunque Aston Martin tuvo algunos altibajos a lo largo de 2023 y Fernando Alonso se mostró muy critico con el desarrollo del monoplaza, Krack considera que la política del equipo con sus pilotos dio sus frutos.