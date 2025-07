Carlos Sainz cuenta la verdad sobre la fama de "mata compañeros" de Max Verstappen

El segundo asiento de Red Bull ha sido uno de los asuntos más comentados a lo largo de la temporada. Correr junto a Max Verstappen ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los trabajos más difíciles en la Fórmula 1 y el cambio de piloto después de solo dos carreras acabaron por confirmar este extremo.

La escudería optó por desprenderse de Liam Lawson y colocar a Yuki Tsunoda el nuevo compañero del neerlandés en el Gran Premio de Japón. Una decisión que no gustó nada a Verstappen que la calificó de "ataque de pánico".

Una circunstancia que no es nueva y que llevó a un ex piloto de Red Bull desvelar la verdad que se esconde tras la maldición del segundo asiento de Red Bull. Alex Albon reveló por qué los pilotos tienen dificultades para ser compañeros de equipo de Max Verstappen en Red Bull.

En una entrevista con el podcast High Performance, Albon comentó: "La verdad es que el coche es lo que es. Pero él [Verstappen] es muy rápido. Tiene un estilo de conducción bastante único, la verdad. Su nivel de agudeza y franqueza es completamente diferente. Es de una nitidez que te hace llorar. Para explicar cómo se siente eso... No sé si juegas videojuegos pero si subes la sensibilidad al máximo y mueves el ratón, se mueve como una flecha por toda la pantalla. Así es como se siente. Se vuelve tan nítido que te pone un poco tenso", comienza relatando.

El piloto admite que la destreza de Verstappen te lleva al límite de perder la confianza. "Así terminó sucediendo, especialmente durante mi año. Comienzas estando un poco atrás y luego, a medida que avanza la temporada, Max quiere que su auto esté más preciso. Y a medida que se aproxima, él va más rápido... y para alcanzarlo, tienes que empezar a arriesgarte un poco más. Empieza a crecer como una bola de nieve. Cada vez que el coche se aproxima más, te pones más tenso. Creo que es como en cualquier deporte. Si empiezas a perder la fluidez y tienes que pensarlo mucho, pierdes la confianza en el coche", sentencia.

Un asesino de compañeros

Tras el peligro de sanción a Verstappen que corrió en Canadá con 11 puntos de penalización a sus espaldas se rumoreó la posibilidad de subir a Isack Hadjar y la la maldición de segundo asiento volvió a resurgir hasta tal punto que el campeón mundial de F1 de 2016, Nico Rosberg, lanzó un serio aviso al francés. "Si yo fuera Hadjar, si alguna vez el equipo empezara a mencionar (la posibilidad de un ascenso a Red Bull), literalmente lo rechazaría, lo rechazaría con todas mis fuerzas. Está haciendo un trabajo excelente con Racing Bulls. Está en una posición inmejorable. Simplemente declinar y decir: "¡Ni hablar!", afirmó.

"Sin exagerar, digo que Max Verstappen es un asesino de compañeros. Es horrible ser compañero de equipo a su lado", sentenció Rosberg.

Me enseñó a perder el miedo

Ahora, y mientras aumentan los rumores de una posible salida del neerlandés de Red Bull, Ha sido Carlos Sainz quien se ha sincerado sobre la realidad de ser compañero de Verstappen. "Creo que todo el mundo lo está pasando muy mal siendo compañero de Verstappen. Sólo puedo decir que cuando era compañero de Max, no lo pasé tan mal. Obviamente, me sorprendió mucho lo rápido que era, lo increíble que es como piloto. Probablemente se convertirá en uno de los mejores de la historia, si es que no lo es ya", ha reflexionado el madrileño en una entrevista en el podcast High Performance, recoge RN365.

"Pero ese primer año juntos desde entonces me ha dado la confianza necesaria para saber que puedo enfrentarme a cualquiera. He sido compañero de Charles –Leclerc–, Lando –Norris– y Nico Hulkenberg. Creo que he sido compañero de equipo de pilotos muy rápidos, probablemente los mejores del deporte, y ahora Alex –Albon–, que también es increíblemente rápido", ha añadido.

Asegura que su experiencia al lado del neerlandes le ha valido de experiencia y ya no le tiene miedo a nada.

"Así que eso me hace querer seguir compitiendo contra los mejores, no me ha hecho pensar: 'No, no quiero'. Sé que puedo hacerlo y sé que he tenido éxito en el pasado", ha sentenciado.