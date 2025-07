Carlos Sainz y Fernando Alonso, una temporada perdida

Los años previos a los cambios de reglamento técnico en la Fórmula Uno suelen ser muy pobres en cuanto al desarrollo de monoplazas. Los equipos prefieren invertir su dinero en afrontar en buenas condiciones los cinco siguientes años y no hacerlo en un coche que morirá en los próximos meses y nada de lo que hagan o prueben tendrá un efecto real en el monoplaza que se está configurando y que competirá en 2026.

Que la presente temporada era un año de transición para muchos era algo más que esperado, pero de ahí al curso que están viviendo Carlos Sainz y Fernando Alonso media un abismo. A McLaren le está valiendo con mantener el nivel de la pasada temporada para dominar el campeonato con autoridad. El resto de escuderías apenas han evolucionado y eso sirve para que los estatus se mantengan. La excepción están siendo Fernando Alonso y Carlos Sainz, muy lejos de su rendimiento habitual. El asturiano no se cansa de decir que lo importante para su equipo y él es Australia 2026, escenario de la primera carrera del próximo curso, ya con los nuevos motores y chasis. En el caso de Aston Martin es todavía más esperanzador porque cambiarán muchas cosas: director técnico con Adrian Newey, nueva fábrica, nuevo simulador, nuevo túnel de viento y nuevo motorista, Honda.

Este curso no está siendo el año de ninguno de los dos. Los números no engañan y es una situación que rara vez se ha producido en la trayectoria de ambos. Ni Alonso ni Sainz están por delante de sus compañeros de escudería en el Mundial de pilotos. Alonso suma 16 puntos por los 20 de su compañero Stroll. Sainz también está en 16 frente a los 54 de su vecino de box, Alex Albon, que el pasado año adquirió cierta etiqueta de segundo piloto tras el fichaje del madrileño procedente de Ferrari y cobrando dos millones más de euros. De momento, la aportación del español está muy lejos de lo que esperaba. Es cierto que el propio equipo ha cometido muchos errores de estrategia e incluso en paradas en boxes que han comprometido algunas carreras. Pero la realidad es la que es. Hay tiempo todavía para revertir la situación, pero el rendimiento de ambos es impropio de su calidad. No hay más que revisar sus estadísticas en relación a sus compañeros. En el caso de Fernando Alonso, salvo el año que compartió box con Hamilton (quedaron empatados a puntos, pero el inglés terminó por delante por mejores posiciones), siempre ha arrasado a sus compañeros. Y en cuanto a Carlos Sainz, siempre ha tenido cierta igualdad con sus compañeros excepto cuando compartió escudería con Max Verstappen, que le sacó más de 25 puntos de diferencia. Con Leclerc en Ferrari siempre estuvieron casi a la par, pero ahora con Albon las cosas están siendo diferentes. Y lo peor es que no tiene ninguna pinta de que el escenario vaya a mejorar en las próximas semanas. Quedan once carreras, once pesadillas.