Del desastre de Alonso y Sainz a los récords de Álex Palou

Fernando Alonso cerró uno de sus peores fines de semana del año al terminar 17.º en el Gran Premio de Bélgica, confirmando que el Aston Martin AMR25 sigue lejos de ser competitivo en condiciones secas. El equipo apostó por una configuración de alta carga aerodinámica previendo lluvia, pero tras apenas seis vueltas con pista mojada, la carrera transcurrió en seco, dejando al piloto asturiano sin ritmo ni opciones.

Alonso calificó la carrera como “muy aburrida”, sin incidentes ni oportunidades reales de adelantamiento. Una parada adicional no planeada lo hizo perder aún más posiciones, cayendo desde el 13.º hasta el 17.º lugar final. “Quizá no debí parar… mejor no haberlo hecho”, admitió tras la carrera.

Pese a las mejoras introducidas por el equipo, como un nuevo alerón delantero, el monoplaza volvió a ser superado por coches de equipos modestos como Williams o Haas, que sí lograron puntuar. Es la actuación más decepcionante de Alonso esta temporada, en un coche que ha mostrado ser menos competitivo que su predecesor de 2024, incluso en trazados que antes eran favorables.

Respecto a Carlos Sainz tampoco fue su día. Tras una mala clasificación que lo dejó 15.º, el piloto madrileño optó por salir desde el pit lane para modificar la configuración de su Williams, apostando por una carga aerodinámica pensada para lluvia. Pero la meteorología no jugó a su favor: apenas llovió en las primeras vueltas y el resto de la carrera se disputó en seco, dejando a Sainz con un coche inadaptado y sin opciones reales.

“No fue la decisión correcta”, admitió el piloto al término de la prueba. “Los inventos, con gaseosa. Hoy no ha funcionado nada”. A pesar de haber mostrado solidez en la carrera sprint, el domingo el coche careció de velocidad punta y el paso por boxes fue lento, lo que terminó por condenar su carrera. Finalizó 18.º, lejos de los puntos y por detrás de su compañero Alex Albon, que sí logró sumar con un valioso sexto puesto.

Sainz reconoció también que algo se torció en la clasificación: “En Q1 teníamos ritmo, pero en Q2 no conseguimos mejorar. Tenemos que analizar qué pasó porque no hay una explicación clara”. La jornada dejó más preguntas que respuestas para el español, que esperaba mucho más del fin de semana tras su buen arranque el sábado.

A diferencia de Alonso y Sainz, el nombre que destacó fue el de Álex Palou. El español volvió a brillar en Laguna Seca con una actuación autoritaria que refuerza su liderazgo en la IndyCar. El piloto de Chip Ganassi Racing se alzó con su octava victoria de la temporada, liderando la prueba en 84 de las 95 vueltas.

Pese a interrupciones por dos banderas amarillas (una por un despiste de Ericsson a falta de 18 vueltas y otra por un incidente de Ferrucci a 10 del final), Palou siguió imponiendo su ritmo sin ceder terreno.

Con este triunfo, el español suma ya 589 puntos en la general, frente a los 469 de Pato O’Ward, que terminó cuarto en Laguna Seca.La ventaja se cifra ahora en 121 puntos, con solo tres carreras por disputarse: Portland (10 de agosto), Milwaukee y Nashville.

La contundente victoria en California coloca a Palou muy cerca de conquistar su cuarto título de IndyCar, el tercero en cinco años.