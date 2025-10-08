Carlos Sainz Jr. habla alto y claro sobre la situación política en España: "Me pone de mal humor..."

Carlos Sainz, que viene de puntuar en una gran carrera en el GP de Singapur se ha sincerado sobre su temporada en la fórmula 1, sus amistades o la situación política de España en una entrevista a El Partidazo de COPE, donde charló con Juanma Castaño y los especialistas de Fórmula 1, Carlos Miquel y Antonio Lobato.

Durante la entrevista el piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que Marc Márquez "es el Ayrton Senna de MotoGP", ya que es "lo más parecido" al brasileño y tan "carismático" como él, además de sentirse muy agradecido al equipo Williams porque "confiaron" en él "en el momento más complicado" de su carrera deportiva. "Para mí, Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP. El día que se retire, todos recordaremos a Marc como lo más parecido y más carismático a lo que es Senna en la Fórmula 1. Desde aquí de doy la enhorabuena, ese sí que ha hecho una buena remontada", señaló.

"Estoy centrado en Williams"

Por otra parte, explicó que su cabeza "está centrada en Williams". "Me motiva mucho el proyecto, nada me haría más ilusión que ganar con ellos. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera. Si yo algún día soy capaz de ganar una carrera con Williams, no va a haber una sensación mejor dentro de mí", manifestó. Además, habló de la temporada 2026. "He probado el coche del año que viene y es un cambio radical. El equipo ha pasado de ser noveno a ser quinto, es un paso adelante muy grande. De repente, ponerme a ganar carreras el año que viene, es un poco pronto, pero sí que espero dar otro paso adelante y ojalá nos consolidemos como un equipo que está luchando cerca de Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía", deseó.

El madrileño también desveló que mantiene una gran amistad con el ciclista esloveno Tadej Pogacar. "De los que vivimos en Mónaco, Pogacar te diría que ahora mismo es de mis mejores amigos. Vamos mucho a cenar juntos, sale él a montar en bici conmigo. Es otro nivel de ciclismo. Es muy seguidor de la Fórmula 1 y nos lo pasamos muy bien. Le admiro muchísimo porque es una persona muy cercana. Es de los mejores deportistas que he conocido jamás", afirmó.

"Me pone de mal humor"

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención y no ha tardado en correr como la pólvora han sido sus declaraciones sobre la situación social y política en España.

"La última vez que fui a España fue en mi cumpleaños, voy para eventos familiares y con amigos. Estoy tan disgustado con lo que veo en España, la situación tanto política como social, que me ponía de mal humor cada vez que intentaba seguir la actualidad. Ahora, con el tema de Israel y Palestina he intentado leer e informarme para entender lo que está pasando. El tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor", sentenció.

Una reflexión que ha provocado una agrio debate en redes. "Ya habló el Cayetano de la F-1", "Luego diréis que no hay mezclar deporte y política" o "luego te quejas de que no te apoyen los aficionados" son algunas de las criticas al piloto al que tampoco le han faltado muestras de apoyo por retratar política. "Bravo Carlos" o "Tienes toda la razón, esto es insostenibles", fueron algunos de los mensajes favorables al piloto madrileño.