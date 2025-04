Carlos Sainz no se muerde la lengua con Red Bull: "Así funcionan, si no haces lo que esperan..."

La gestión de los pilotos por parte de Red Bull sigue siendo el asunto más comentado en la previa al GP de Japón. Liam Lawson ya es pasado y todos los focos en el Gran Premio de Japón estarán sobre Tsunoda. Red Bull decidió la semana pasada que Lawson que podía seguir ni un minuto más en su coche. El segundo asiento de Red Bull, junto a Max Verstappen, ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los trabajos más difíciles en la Fórmula 1 y los rumores sobre un cambio de piloto se acabó confirmando.

Los resultados mandan y en Red Bull decidieron tomar cartas en el asunto. Liam Lawson empezó su campaña a tiempo completo con Red Bull con optimismo, pero a estas alturas admite que está sufriendo más de lo esperado. El piloto neozelandés ha terminado 18º, 20º y 20º en sus tres clasificaciones (una al sprint) este año, siendo éstos los peores números en la historia de un piloto que haya defendido los colores de Red Bull. Por ello y tras anunciarse una reunión de urgencia, se confirmó su sentencia y su puesto lo ocupará Yuki Tsunoda..

Sin embargo, esta decisión lejos de traer la tranquilidad ha provocado un auténtico terremoto en la escudería austríaca. Desde 2019, Tsunoda forma parte del programa de talentos de Red Bull, donde también recibe apoyo de Honda. Después de temporadas exitosas en Fórmula 3 y Fórmula 2, hizo su debut con AlphaTauri en 2021, donde superó a sus compañeros de equipo, pero sus habilidades al volante siguen siendo objeto de debate dentro del campamento de Red Bull.

El primero en no recibir de buen grado que el japonés ocupe el asiento de Lawson es el Max Verstappen que considera la decisión más fruto de un ataque de pánico que de una estrategia deportiva.

La sombra de Carlos Sainz

Un lío al que no ha sido ajeno Carlos Sainz que ha visto con sorpresa como se ha convertido en el centro del debate. Y es que la promoción de Tsunoda no es la única crítica a Red Bull y desde la F-1 atacan con dureza la decisión de no fichar a Carlos Sainz en sustitución del mexicano. "Sainz. Ficha a Sainz, que estaba en el mercado. Tenían la opción de hacerlo" afirma Alex Jacques. "Es un ganador de grandes premios consolidado. Conocen sus datos de cuando estaba junto a Max Verstappen", explicó el comentarista en 'F1 Nation', podcast oficial de la Fórmula 1.

Jacques considera que el madrileño tiene el colmillo que aún no tienen Lawson o Tsunoda: "Si Max (Verstappen) tiene contacto con un piloto en la curva 1, Sainz es capaz de ganar un gran premio", sentenció.

Así se hacen las cosas en Red Bull

Hoy por fin, el español se ha pronunciado sobre el baile de pilotos en Red Bull y ha respondido de forma tajante a los que siguen reclamando su fichaje por parte del equipo de las bebidas energéticas. Sainz asegura no haberse sorprendido por la decisión que ha acabado sentenciando a Lawson.

"Creo que no es nada nuevo, es Red Bull y la forma en la que están gestionando las cosas. Lo hemos visto en los últimos diez años en Fórmula 1 o desde que yo estoy en Fórmula 1. Así es como se hacen las cosas allí. Un día tienes la oportunidad y al día siguiente, si no haces lo que esperan de ti, recibes el ascenso o el descenso. Así se hacen las cosas en Red Bull", ha comentado en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Japón.

Asimismo, tampoco ha dudado en responder a todos los rumores surgidos en los últimos días sobre la posibilidad de un fichaje por Red Bull. En la misma línea expresada por otros pilotos como Alex Albon, el madrileño ha querido subrayar que enfrentarse a Max Verstappen en Red Bull es el trabajo más duro que hay dentro de la Fórmula 1 y, aunque no niega negociaciones con el equipo austríaco, se muestra feliz de haber elegido Williams.