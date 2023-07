Fórmula 1 Carrera Sprint: Verstappen sigue intratable y Sainz termina tercero

Por más complicadas que se pongan la cosas, el dominio de Max Verstappen en la actual temporada de Formula 1 resulta insultante. Ni siquiera la tensión que genera una elección de neumáticos al límite minutos antes de empezar la carrera con los equipos debatiendo entre poner ruedas intermedias o de seco le hace temblar. Rinde al máximo con las circunstancias que haya, esté o no en inferioridad de condiciones. Su compañero, Pérez, intentó hacerle frente, pero la amenaza duró dos curvas. No más.

La carrera sprint del Gran Premio de Austria la lideró Verstappen de principio a fin y sin tener que esforzarse demasiado, salvo luchar contra él mismo, contra su concentración por puro aburrimiento, por falta de pelea con alguien. Le sacó más de 20 segundos a su perseguidor, y eso que la prueba sólo duró 24 vueltas. Todos los pilotos excepto Bottas salieron con neumáticos intermedios, pero la pista fue secándose poco a poco y se formó un carril que se fue poniendo a punto para entrar en boxes y meter rueda seca. Lo hicieron los que no tenían nada que perder, quienes estaban atrás como los Mercedes o el propio Leclerc con el Ferrari, que fue sancionado con tres posiciones la misma mañana tras revisar los límites de pista.

Los de arriba aguantaron el “tirón” como pudieron gracias al tiempo que ganaron frente a sus rivales por no parar en boxes. Verstapen ganó por delante de Pérez y Sainz. El madrileño ha vuelto a mostrarse firme y deja muy lejos la irregularidad que exhibe su compañero, que “desaparece” cuando el monoplaza no rinde como debe o existen circunstancias adversas. La cuarta plaza fue para Stroll, que adelantó a su compañero Alonso en la salida y mantuvieron posiciones a pesar de que el asturiano tenía mejor ritmo. No parece que sea una orden de la escudería, sino la intención del español de no plantear demasiada batalla a su vecino de box cuando se trate de ganar unos pocos puntos. Es decisión propia. Nadie en Aston Martin se atreve a decirle nada en este sentido. Acabó quinto y hoy la carrera será diferente. Habrá más estrategia, aunque vuelve a salir por detrás de Stroll. Está claro que el Aston Martin ha perdido algo de ritmo frente a rivales como Ferrari o McLaren, que a día de hoy les han superado.