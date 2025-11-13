¿El futuro de Fernando Alonso en el aire?: "Si no cambia, se va..."

Con solo tres carreras por disputarse antes de echar el telón al mundial de Fórmula 1, los rumores comienzan a apoderarse del Gran Circo y la escudería de Fernando Alonso se ha convertido en la protagonista absoluta tras sus importantes movimientos en el mercado. La revolución de Aston Martin mantiene a todos en vilo y en el paddock aún esperan sorpresas.

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin es uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años y el principio del gran proyecto de los de Silvertone. El objetivo de Lawrence Stroll es conformar el mejor equipo técnico del Gran Circo para lograr por fin tener un coche a la altura de sus aspiraciones. Y para ello ya sumó al equipo a otros ingenieros de élite como Bob Bell, Andy Cowell o Enrico Cardille.

Luego llegarían Giles Wood, experto en simulación y Gioacchino 'Jack' Vino como jefe del área aerodinámica. Y hace unos días reforzaban su posición en el mercado con un nombre prestigioso: Marco Fainello.

Sin embargo, las dudas sobre si este equipo de galácticos dará con la tecla para tener un monoplaza competitivo se mantienen.

Las dudas sobre Alonso

Un rendimiento que de no ser óptimo podría acabar derribando las piezas del ajedrez por lo que las hipótesis sobre la continuidad de Fernando Alonso se han disparado.

Si hace unos días, Ralf Schumacher aseguraba que la escudería verde busca con urgencia un piloto y relevaba que las conversaciones con Oscar Piastri están en marcha, ahora es un ex jefe de la fórmula uno el que ha lanzado un serio aviso sobre el asturiano.

Guenther Steiner asegura que el español emprenderá la retirada en el caso de que Aston Martin continúe en tierra de nadie en el futuro. "Creo que, si el coche rinde como este año, Fernando se marchará en 2026. Si el coche es muy bueno, seguirá dispuesto a hacer el esfuerzo", consideró Steiner en declaraciones para 'Casino.org'.

De hecho, incluso se mostró un tanto duro con Alonso: "Todo el mundo pensará: ‘¿qué tipo de piloto puedo tener para los próximos tres años?’. Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie, ni siquiera a él".

"Si el próximo año va bien, intentará quedarse un año más, en 2027, pero si no, creo que lo dejará", sentencia el ex exdirector de Haas.