Monumental cabreo de Fernando Alonso con Aston Martin en Bakú: "No entendéis nada"

Fernando Alonso ha vuelto a mostrar su enfado con Aston Martin durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Desde la undécima posición en la parrilla, el bicampeón mantuvo el ritmo en las primeras vueltas, pero una salida en falso y la posterior sanción de cinco segundos acabaron con sus opciones de entrar en puntos.

A partir de ahí, su comunicación por radio con el equipo se volvió tensa y terminó en reproches abiertos. Primero avisó de que el Aston Martin no tenía agarre sobre el asfalto de Bakú y, acto seguido, criticó el momento elegido para su parada en boxes.

“No estáis entendiendo la situación. Lo mal que está”, lanzó por el micrófono en medio de la carrera, dejando claro que la escudería británica volvía a tomar decisiones que él consideraba equivocadas.

“Quizá no era la mejor idea, ¿no?”

La gota que colmó el vaso fue la estrategia de entrar a boxes solo para luchar con otro coche. Alonso lo dejó claro por radio: “Quizá no era la mejor idea, ¿no? Lo de parar solo para luchar con otro coche. Pero, OK”. El mensaje, cortante y en tono de reproche, fue el último ‘dardo’ del piloto asturiano a su equipo antes de cruzar meta fuera de los puntos, reforzando la sensación de que la relación entre ambas partes atraviesa su momento más tenso de la temporada.

Con este resultado, Alonso se queda sin puntuar en Bakú y suma un nuevo episodio de desencuentro con Aston Martin, una dinámica que se repite en los últimos grandes premios y que alimenta la incertidumbre sobre su futuro en la escudería británica.