Norris habla muy claro sobre el motivo real de la salida de Carlos Sainz de Ferrari

El Gran Premio de Abu Dhabi puso fin a la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1, con un total de 24 carreras, y con Max Verstappen de nuevo como campeón. Sin embargo, Lando Norris se llevó el honor de ser el mejor de los Power Rankings, a pesar de que el británico quedó segundo en la clasificación real, por detrás de Max Verstappen.

El 10 que consiguió el inglés con su victoria, que le dio el título de constructores a su escudería por primera vez desde 1998, le valió para obtener un 8,2 de nota media, una décima mejor que el holandés, por lo que se intercambiaron los lugares.

Carlos Sainz empató con Oscar Piastri en la cuarta plaza al promediar un 7,6 y Fernando Alonso ni siquiera aparece.

Pero si hay algo que ha marcado esta temporada es la salida de Hamilton de Mercedes y la de Carlos Sáinz de Ferrari.

Lo cierto es que las cuatro temporadas de Carlos Sainz en Ferrari han sido lo suficientemente buenas como para permitirle renovar su contrato. Pero un golpe final ponía patas arriba el gran circo. El madrileño afrontó en Abu Dabi su última carrera con Ferrari, una circunstancia con la que tuvo que bregar desde el pasado enero cuando, sorprendentemente y cuando su renovación estaba para firmar, Lewis Hamilton entró en escena y dejó a Sainz sin equipo hasta que fichó por Williams meses después.

"Cuando el nombre más importante..."

En este escenario, Ferrari decidió renovar a Charles Leclerc y prescindir de Carlos Sainz. Su salida no fue fácil e incluso Fred Vasseur acabó admitiendo que Lewis Hamilton le obligó a despedir a Carlos Sainz de Ferrari a pesar del respeto que le tiene al español. En “Ouest France” explicó: “Tengo un gran respeto por Carlos Sainz. He esperado diez años para trabajar con él y hemos tenido momentos extraordinarios juntos en esos dos años. Carlos me dio mi primer podio en la Fórmula 1. Garantiza una dinámica positiva en el equipo. Pero en la vida hay que tomar ciertas decisiones y creo que un equipo no puede dejar de incorporar a Lewis Hamilton. Porque es único. Y para ello, Carlos debía estar fuera”, afirmó el francés.

Algo que Lando Norris considera «una lástima porque creo que ha demostrado su valía en la Fórmula 1 lo suficiente como para merecer un buen asiento». Por ello el piloto de Mclaren tiene muy claro el motivo real de la salida del español.

«Se merece pelear por campeonatos y victorias y ese tipo de cosas, y es una pena cuando se pierde esa oportunidad. Pero no es porque no tenga talento o no tenga la habilidad, ¿verdad? Es porque el nombre más importante de la Fórmula 1 quiere su asiento», afirmó Norris sobre el fichaje de Hamilton.

«Veremos en el futuro cómo le va a Lewis [Hamilton] en Ferrari con y contra Charles [Leclerc]. Pero [Carlos Sainz] ha demostrado ser suficiente. Así que no creo que nadie tenga que dudar de él. Y estoy seguro de que su momento llegará de nuevo y ayudará a Williams a luchar para volver a la cima», sentenció