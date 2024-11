¿Quién es el piloto que ha ganado más títulos mundiales de F1?

A falta de dos carreras, hoy se coronó como campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen. Pese a que el neerlandés quedó en el quinto lugar y el GP de Las Vegas se lo llevó George Russell (Mercedes-Benz), el piloto de Red Bull superó a Lando Norris, quien llegó de sexto, y con esto se definió el título gracias al acumulado de puntos en la tabla de clasificación.

Esta consagración es la cuarta que consigue en su carrera y de manera seguida, tras los Mundiales de 2021, 2022 y 2023. Al convertirse en tetracampeón, ha ingresado al top 10 de pilotos más laureados de la competición y ha igualado a leyendas del deporte como Alain Prost y Sebastian Vettel, sin embargo, todavía le queda un largo trayecto para alcanzar a los primeros.

Se trata de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, quienes han levantado el trofeo en siete oportunidades y, al igual que Verstappen, también lograron conseguir cuatro o más consagraciones de manera consecutiva. Sin embargo, además de la dificultad que conlleva hacerse con un título mundial, el inglés todavía sigue activo y podría continuar sumando más trofeos a sus vitrinas.

Michael Schumacher larazon

Schumacher ganó su primer mundial en 1994 con Benetton y se convirtió en bicampeón un año después (1995) con la misma escudería. Tras marcharse a Ferrari, no pudo alzarse con el título hasta el año 2000, cuando logró su tercer Mundial, y ahí empezó una era gloriosa de cinco coronas que le llevaron a ser tetracampeón en 2001, pentacampeón en 2002 (igualando a Fangio) y convertirse en 2003 en el primer piloto de la historia en ganar seis mundiales. En 2004 elevó su cuenta hasta siete títulos, algo nunca antes visto hasta que Hamiltonigualó su marca en 2020.

El expiloto alemán se retiró por completo de la Fórmula 1 el 4 de octubre de 2012, después de haber regresado de una pausa que tomó en su carrera entre 2006 y 2010, y tras la confirmación de Mercedes Benz de que no le renovaría el contrato: "Es tiempo de decir adiós. He perdido la motivación y la energía, sin duda necesarias", comentó en su página web al anunciar el retiro. "He decidido terminar con mi carrera en la Fórmula 1 al final de esta temporada, consciente de poder permanecer aún entre los mejores del mundo", concluyó ante los medio de comunicación.

Luego del retiro, la vida le jugó una mala pasada. El 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba junto a su familia en los Alpes suizos, se golpeó la cabeza con una piedra, lo que le produjo graves lesiones cerebrales. El expiloto fue trasladado de urgencia al hospital y desde ese momento se encuentra en estado vegetativo, sin posibilidad de recuperarse.

Top 10 de los campeones del mundo de F1

1. Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004): 7

2. Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020): 7

3. Juan Manuel Fangio (1951, 1954,1955, 1956, 1957): 5

4. Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993): 4

5. Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013): 4

6.Max Verstappen (2021, 2022, 2023): 4

7. Jack Brabham (1959, 1960, 1966): 3

8. Jackie Stewart (1969, 1971, 1973): 3

9. Niki Lauda (1975, 1977, 1984): 3

10. Nelson Piquet (1981, 1983, 1987): 3