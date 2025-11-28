Piastri se rebela contra McLaren y Verstappen no tarda en reaccionar: ¡Que se jodan...!

La descalificación de los dos coches de McLaren en el GP de Las Vegas ha reabierto la lucha por el título mundial. Una décima de milímetro en la plancha del MCL39 cambió por completo la situación de los tres pilotos que aún pueden ganar el campeonato. Lo que antes parecía un camino seguro para Norris hacia Abu Dabi como líder, ahora se ha convertido enun escenario de tensión máxima que ha agudizado la crisis interna en la escudería papaya.

A pesar de que durante toda la temporada McLaren ha hecho gala de las 'papaya rules' que permitían a ambos pilotos competir entre ellos con libertad, lo cierto es que el acercamiento de Max parece haber cambiado las cosas. Desde la escudería ya han dado órdenes a Oscar Piastri para que ayude a su compañero a defenderse de Max Verstappen en la lucha por el campeonato mundial y la respuesta ha sido contundente: "NO".

Norris supera a Verstappen y Piastri por 24 puntos con 58 en juego en las dos últimas rondas, que comienzan en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

Verstappen había estado a 104 puntos del ritmo del campeonato, pero su victoria en Las Vegas el sábado pasado (su cuarta en las ocho carreras disputadas desde las vacaciones de verano), junto con la descalificación de Norris por conducir un coche ilegal, coloca al cuatro veces campeón del mundo firmemente en la contienda mientras la temporada llega a su clímax.

La respuesta es "no"

Piastri, quien también fue expulsado de la carrera de Sin City, sigue en la contienda por el título, pero no ha terminado por delante de Norris desde el Gran Premio de Holanda en agosto.

Sin embargo, cuando se le preguntó si se había llevado a cabo una discusión interna sobre si el australiano estaría preparado para jugar en equipo y ayudar a Norris a conseguir su primera corona mundial, Piastri fue contundente: "Hemos tenido una discusión muy breve al respecto y la respuesta es 'no'.

“Sigo empatado a puntos con Max y tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas salen como quiero, y así es como lo jugaremos. Aunque tenga dos finales perfectas, no puedo depender solo de eso. Necesito que otras cosas me salgan bien y soy muy consciente de ello. Así que creo que simplemente intentaré tener los mejores fines de semana que pueda, lo cual intento hacer todos los fines de semana, y veré qué pasa con los demás básicamente”, sentenció.

"Los mandaría a la mierda"

Una rebelión del australiano a la que Max verstapen no ha tardado en reaccionar. El piloto de Red Bull cree que Oscar Piastri debería haber dicho a McLaren F1 que "se jodan" ante la petición de apoyo a su compañero Lando Norris en su intento de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1.

"Si me lo hubieran dicho a mí les habría mandado a la mierda." añadió.

"Si eres ganador y corredor, vas a por todas. Si no, ¿qué sentido tiene presentarse? Tendrías que etiquetarte como número dos, algo que él (Piastri) no quiere hacer", sentenció..