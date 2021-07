Deportes

La Premier League se encuentra en estado de shock después de que diversos medios, como The Mirror, Daily Mail y The Sun, publicaran que un futbolista ha sido arrestado por la Policía por presuntos delitos sexuales contra menores. La identidad del jugador no ha sido desvelada por razones legales, pero el Mirror apuntó que se trata de un futbolista internacional con su país. Su club lo ha suspendido indefinidamente mientras se desarrolla la investigación policial.

El jugador fue arrestado el pasado viernes e interrogado por la Policía, que registró su casa en busca de pruebas. “Los agentes detuvieron a un hombre de 31 años el viernes 16 de julio de 2021 bajo la sospecha de delitos sexuales contra menores”, aclaró la Policía en un comunicado. La investigación está siendo dirigida por el Equipo de Incidentes Graves de la Policía de Manchester. “Los policías se incautaron de varios objetos. Fue interrogado en relación con delitos muy graves”, aseguró una fuente cercana a la investigación.

“Podemos confirmar que hemos suspendido a un jugador del primer equipo a la espera de una investigación policial. El club seguirá apoyando a las autoridades en sus pesquisas y no hará más declaraciones”, manifestó un portavoz del club al que pertenece el futbolista.

El jugador fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones. “Esto ha dejado atónito al vestuario. Todos esperan que las acusaciones no sean ciertas”, declaró una fuente cercana al futbolista. Su agente declinó hacer comentarios.

Una fuente citada por The Mirror dijo que el caso “ha causado una gran conmoción. Cualquier sugerencia de acusaciones de delitos que impliquen a un niño se toma, con razón, en serio desde el momento en que se hace. Está claro que este asunto debe ser investigado a fondo. Las acusaciones de esta naturaleza causarán una gran alarma entre todos los miembros del club, los aficionados y el público en general. Ahora hay que esperar a ver a dónde nos lleva la investigación”.