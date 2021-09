Deportes

Así ha sido el doblete de Cristiano Ronaldo en el Manchester United en su regreso a Old Trafford

Cristiano Ronaldo redebutó con el Manchester United, equipo del que se fue en 2009 con dirección al Real Madrid para convertirse en leyenda. El paso del portugués por la Juve no ha sido todo lo satisfactorio que hubiera querido y decidió volver a Old Trafford. Pese a sus 36 años mantiene una forma extraordinaria y el olfato goleador nunca se pierde. Debutaba ante el Newcastle y antes del descanso ya había conseguido marcar, un tanto de oportunista. Woodman, el portero, dejó un balón suelto en el área pequeña y Cristiano lo aprovechó para meter el pie y marcar un gol sencillo. No fue bonito, pero cuenta igual.

Al comienzo de la segunda mitad empató Manquillo para el Newcastle, pero poco después le llegó una nueva oportunidad a CR en una jugada de transición en la que se llevó el balón con la derecha para ganar en velocidad a la defensa, rematar con la izquierda y para adentro.