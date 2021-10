Guardiola denuncia que fueron escupidos en Anfield y vuelve a quejarse de los árbitros

Deportes

El partido que enfrentó este domingo a Liverpool y Manchester City se vivió con mucha intensidad en las gradas de Anfield. Demasiada, ya que según informó Sky Sports, el City presentó una denuncia contra el Liverpool debido a que un aficionado habría escupido a Pep Guardiola y su cuerpo técnico.

En sus declaraciones después del partido, Guardiola se mostró muy conciliador y no quiso alimentar la polémica: “No sé qué pasó. Escuché algo de la grada, algo que no fue agradable para mi cuerpo técnico. Pero no sé qué fue exactamente. No vi las imágenes. En todo caso, estoy bastante seguro de que si ha sucedido eso [si hubo escupitajo] el Liverpool tomará medidas respecto a esta persona. El Liverpool es mucho más grande que este comportamiento”.

“Nada cambiará mi admiración por este club. Es la misma historia que hace dos o tres años, cuando llegamos aquí y destrozaron nuestro autobús. Es cierta gente, no el Liverpool”, añadió.

Menos conciliador se mostró cuando habló de la actuación del árbitro, Paul Tierney. Guardiola se quejó porque en su opinión, el jugador del Liverpool James Milner debió ser expulsado por dos amarillas: “Era una segunda amarilla muy clara. Para un árbitro no es fácil pitar algo así en Anfield o en Old Trafford. En esta misma situación, un futbolista del Manchester City habría sido expulsado. En estos partidos, cuando el margen es tan pequeño, eso marca la diferencia. Era algo muy claro”.