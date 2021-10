El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United se cerró en el jardín de Lineker

Deportes

El exfutbolista Gary Lineker, actual comentarista deportivo en el Reino Unido, desveló que el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United se cerró este verano en el jardín de su casa.

Lineker contó que este verano, su vecino y amigo Ed Woodward, vicepresidente del United, entró un día en su casa mientras hablaba con el agente de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. “¡Fichó a Cristiano Ronaldo cuando estaba en mi jardín! Cuando entró, estaba hablando por teléfono con Jorge Mendes. ¡Espero no revelar demasiado!”, aseguró Lineker en el podcast de la BBC Match of the Day Top 10. “Tengo una foto fantástica de él sentado en el teléfono que podría compartir algún día con su permiso”, añadió Lineker.

El Manchester United terminó pagando 20 millones de euros a la Juventus por Cristiano Ronaldo, que regresó al club que abandonó en 2009 para fichar por el Real Madrid.