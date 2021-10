El PSG dispara contra el Real Madrid: “¡Que paren ya!”

Deportes

El PSG ha estallado. Ya no aguantan más todo lo referente a Mbappé. Su director deportivo, Leonardo, ha salido al paso del intercambio de declaraciones entre Mbappé y Florentino Pérez de estos últimos días en los que ambas partes han dejado claro que lucharon durante el verano para unir sus caminos pero que finalmente no pudo ser posible.

Mbappé concedía una entrevista a ‘RMC Sport’ en la que ha hablado sobre su fichaje frustrado por el Real Madrid. “Pedí irme y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad”, ha explicado el francés, explicando que llegó a temer por las palabras de Nasser Al-Khelaïfi durante el verano: “Da miedo cuando tu presidente dice ‘Nunca saldrá libre’. Cuando escuché eso, tragué saliva torcidamente. Yo estaba como... ¿qué va a pasar aquí?”.

Unas palabras, sin permiso del PSG, que reflejan la difícil situación que vive el francés en el conjunto galo y a las que Florentino no dudó en responder: “En enero tendremos noticias de Mbappé” para luego aclarar que solo quiso decir que habría que esperar al próximo año para intentar de nuevo su llegada.

Una falta de respeto

Este cruce declaraciones no gustó nada a Al-Khelaïfi y el PSG no tardaría en disparar contra el Real Madrid. “Estas nuevas palabras de Florentino Pérez —a El Debate— son solamente una continuidad de la falta de respeto al PSG y hacia Kylian. En la misma semana, un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), después el entrenador (Carlo Ancelotti) y ahora el presidente del Real Madrid hablan de Kylian como si ya fuera uno de ellos. Florentino Pérez ya ha hablado de Kylian a la afición del Real Madrid durante la semana. Repito: es una falta de respeto que no se puede tolerar”, ha subrayado con firmeza Leonardo en unas declaraciones a L’Équipe.

El director deportivo añadió: “Lo de Florentino lleva sucediendo dos años. Solo recuerdo que se ha terminado ya el mercado de fichajes, que está en marcha la temporada. Hay partidos y el Real Madrid no puede seguir comportándose así. ¡Que pare ya! Kylian es jugador del PSG y el club entiende perfectamente que esta relación durará”.

Si algo parece claro es que lo que le espera a Kylian Mbappé en los próximos meses va más allá de la presión. Para El Real Madrid, el futbolista cierra prácticamente con sus declaraciones su etapa en París y volverán a la carga. Desde el PSG lo intentan con una nueva oferta... el culebrón continuará.