Mbappé rompe su silencio sobre su frustrada salida del PSG al Real Madrid

Deportes

Kylian Mbappé ha roto su silencio y en una entrevista concedida a RMC Sport ha explicado las razones por las que pidió salir este verano del PSG para marcharse al Real Madrid. El delantero, que termina contrato el próximo 30 de junio, no pudo ver cumplido su deseo y vio frustrado su objetivo de fichar esta temporada por el Madrid, que llegó a ofrecer 180 millones de euros por él y que si lo ficha el próximo verano no tendría que pagar ningún traspaso por él. A partir del 1 de enero de 2022, Mbappé puede firmar por otro club.

“Pedí marcharme, porque desde el momento en que no quise prolongar mi contrato, quise que el club obtuviera un dinero por el traspaso para tener un sustituto de calidad. Es un club que me ha dado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación. Quería que todos crecieran, que salieran de la mano, que hicieran un buen negocio, y yo lo respetaba. Dije que si no querían que me fuera, me quedaría”, aseguró.

“La gente ha dicho que he rechazado seis o siete ofertas de ampliación, que ya no quiero hablar con Leonardo, eso es absolutamente falso. La gente me dice ‘Kylian ahora hablas con el presidente’”, explicó.

“No soy quién para juzgar, pero mi posición era clara. Dije que quería irme y lo dije desde el principio. Personalmente, no me gustó mucho que dijera “sí, viene en la última semana de agosto...” porque eso suena a robo. A finales de julio dije que quería irme”, continuó Mbappé, cuya entrevista completa será emitida este martes.