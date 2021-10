Mbappé tiene miedo: se confirma el acoso en el PSG

Deportes

Kylian Mbappé no está viviendo momentos fáciles en el PSG. Desde que comunicó al club galo que quería marcharse, las presiones y el acoso sobre el delantero no ha cesado, algo a lo que se ha unido el mal rollo en el vestuario.

Ahora, la difícil situación del delantero ha sido confirmada por sus propias palabras. Mbappé ha concedido una entrevista a ‘RMC Sport’ en la que ha hablado sobre su fichaje frustrado por el Real Madrid. “Pedí irme y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad”, ha explicado el francés, explicando que llegó a temer por las palabras de Nasser Al-Khelaïfi durante el verano: “Da miedo cuando tu presidente dice ‘Nunca saldrá libre’. Cuando escuché eso, tragué saliva torcidamente. Yo estaba como... ¿qué va a pasar aquí?”. “Seré claro: Kylian Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca saldrá libre”, fueron las palabras exactas de Al-Khelaïfi en una entrevista con ‘L’Équipe’.

“Quería un buen trato pero no fue así”

A partir de ese momento la presión se ha hecho insoportable no solo desde el club sino también por parte de los medios y de los ultras. “Siempre he sido feliz en este equipo los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato pero no ha sido así”, reconoce en la citada entrevista. Unas declaraciones que no han sentado nada bien en el PSG y que incrementan el mal ambiente reinante por la difícil gestión de tanta estrella y los malos resultados deportivos.

Ahí quedan el enfrentamiento público con Neymar y las últimas informaciones de la Gazzetta que este fin de semana revelaba un nuevo lío de Mbappé, que tiene claro que su futuro está lejos de parís. Según relata este medio italiano Mbappé se siente ‘agobiado’ al tener junto a él al brasileño y al argentino. Los dos están eclipsándole en este inicio de temporada y los focos ya no le apuntan a él. Además, la llegada del ex barcelonista al PSG, también habría provocado el aislamiento de Kylian en el vestuario. Leo habría formado con Paredes, Neymar o Icardi un núcleo sudamericano, dejándole al margen.

Más allá de la presión

Si algo parece claro es que lo que le espera a Kylian Mbappé en los próximos meses va más allá de la presión. El futbolista del París Saint-Germain parece tener claro que no renovará e incluso llegó a comunicar a sus compañeros que le gustaría llegar a Madrid en el mercado de invierno y, si no es posible, aguantará hasta junio de 2022 cuando sea libre pero no hay marcha atrás. Hasta entonces, al jugador le esperan todo tipo de ataques para desprestigiar su imagen y forzarle a una negociación. En este sentido, los medios galos afirmaron que Al Khelaifi estaría dispuesto a ofrecerle un sueldo por encima del de Leo Messi y si la negativa persiste su vida en París será un infierno. Aunque el francés desmiente que haya tenido varias ofertas de renovación si deja entrever la mala relación con el club: “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Me dijeron Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente. “Personalmente, no me gustó mucho el dicho ‘vendrá en la última semana de agosto’ porque dije a finales de julio que quería irme”, subrayó en la charla con RMC.

Sin embargo, el club, la prensa afín al PSG, los hinchas... todos están preparados para lanzar la ofensiva. El PSG va a presionarle al máximo para que renueve, e incluso le ‘amenazan’ con echarle encima a toda la afición parisina filtrando las multimillonarias ofertas de renovación que ha rechazado. En París piensan incluso hacer una cronología de fechas, cifras y respuestas de Mbappé en el caso de que no logren su renovación.

Primero fue la prepublicación del libro “Del Mundial a la Euro, la historia secreta de un encuentro perdido’ del periodista de ‘Figaro’, Baptiste Desprez, que saca a la luz el supuesto lado oscuro del futbolista: “Mbappé es caprichoso y difícil de manejar cuando no le va bien”. Luego llegaron las encuestas para buscarle sustituto y desde el club trataron de desprestigiar al Real Madrid. Leonardo, director deportivo del club francés, llegó a filtrar a la prensa inglesa que el equipo español no presentó formalmente ninguna oferta de 180 ni de 200 millones de euros.

El pasado mes de septiembre, el periodista francés Frédéric Hermel dejaba clara la situación del delantero galo en el diario Marca: “Que nadie dude de que los cataríes lo van a intentar de mil maneras y con diversos argumentos (humanos, deportivos, económicos, emocionales…). La presión sobre Kylian va a ser bestial hasta el próximo 1 de enero, fecha a partir de la cual estará autorizado a firmar con el Madrid para incorporarse a la disciplina blanca seis meses más tarde. Su capacidad de aguante será una señal clara de la fuerza de su deseo de llevar la camiseta blanca más prestigiosa del mundo. Pero Mbappé sufrirá. Y mucho. Porque el PSG sigue siendo el PSG”.

Su última entrevista ha enfadado aún más a los dueños del PSG. ¿Podrá resistir Mbappé?