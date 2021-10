Sergio Ramos rompe su silencio tras no ceder los médicos del PSG a sus presiones para debutar

Deportes

Nueva decepción para Ramos. A pesar de que desde París aseguraban ayer que el central tenía el alta médica, estaba totalmente recuperado y debutaría el próximo viernes, una vez más la ilusión de verlo de nuevo sobre el césped se desvanece. El camero aún no se ha incorporado al grupo y no jugará el viernes contra el Angers ni tampoco ante el Leipzig el martes. Los médicos del PSG no ceden a las presiones del defensa español que ha roto su silencio con un elocuente mensaje en Instagram.

La vuelta de Sergio Ramos a los terrenos de juego sigue siendo un enigma en pleno octubre para el PSG. Aunque el central se siente bien y quiere volver cuanto antes, desde el staff médico del conjunto parisino no le autorizan el alta médica con el riesgo de una recaída que podría dejarle durante muchos meses alejado de los terrenos de juego.

Grave riesgo de recaída

El sevillano ha realizado varios intentos por probarse y poder disputar sus primeros minutos pero por el momento sin resultado positivo. Sigue entrenando en solitario y en el club parisino no están dispuestos a arriesgar y vivir la situación que se vivió en el Real Madrid cuando forzó su presencia en el encuentro de la selección ante Kosovo el pasado 31 de marzo de 2020 donde volvió a recaer. Posteriormente, el 5 de mayo jugó en Stamford Bridge el encuentro completo contra el Chelsea (2-0) en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Fue su último partido con el Real Madrid y, hasta ahora, el último que ha disputado. Por ello, a pesar de sus reiteradas peticiones al club, los servicios médicos del PSG se muestran inflexibles y desaconsejan forzar a Ramos. El motivo: el serio riesgo de una recaída importante.

En el momento que intenta forzar un poco más en los entrenamientos, se le inflama con el consiguiente retroceso en el proceso de reincorporación a la dinámica grupal de Pochettino y los médicos insisten: “Puede romperse definitivamente”.

Acusaciones a su entorno

Desde L’Équipe, aseguran que Ramos quiere jugar ya con el PSG y que su entorno lo está filtrando en España, pero que la realidad dista mucho de las pretensiones del ex madridista. Si fuerza ahora, la pantorrilla izquierda en la que está lesionado podría inflamarse y eso provocaría una recaída con consecuencias todavía más severas para el exjugador del Real Madrid.

Le Parisien, por su parte, apunta a que podría debutar, en el mejor de los casos, el 29 de octubre contra el Lille. No jugará el viernes ante el Angers, tampoco ante el Leipzig y todo hace presagiar a que tampoco lo hará frente al Olympique de Marsella en el Clásico del 24 de octubre. Desde que fichara por el PSG en julio, Ramos no ha podido debutar todavía con su nuevo equipo, ya que a la de la pantorrilla hay que sumarle unas molestias en la rodilla que arrastra desde finales de julio.

El grito de Ramos en Instagram

Tras el infortunio que parece perseguir a Ramos desde su llegada a París, el defensa español ha roto su silencio con un mensaje en su Instagram que ha sido interpretado por los aficionados como la señal definitiva de que no traviesa su mejor momento. Tras un mutismo casi absoluto en redes sociales, el central ha publicado una imagen con la palabra “valentía” escrita en su frente y un mensaje que ha alarmado a sus aficionados sobre cual puede ser su situación real en el PSG, donde continúa aislado del grupo.

“Son muchas las ocasiones en las que he sentido que era valiente. Pero sin duda son más aquellas en las que he hecho caso a lo que había #EnMiMente y he hablado con mi gente de lo que me preocupaba. Porque nuestras emociones y pensamientos no tienen que ser un tabú. Porque ponerlos en palabras hace que sea mucho más fácil gestionarlos. Cuenta lo que pasa por tu mente. Habla de tus emociones. Hablar es de valientes @unicef_es”, ha escrito el camero. La publicación cuenta en poco menos de ocho horas con casi 800.000 “Me gusta” y cientos de comentarios de apoyo.