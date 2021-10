La situación de Sergio Ramos inquieta en Francia: ¿jugará con el PSG?

Deportes

Sergio Ramos continúa lesionado y prosigue su proceso de recuperación del problema que sufre en el sóleo de la pierna izquierda. Todo lo que rodea a la verdadera situación física del central español es un misterio, ya que el PSG dejó de informar sobre el estado de Sergio Ramos. Hay más dudas que certezas y mientras por un lado se apunta a que su debut con el equipo parisino podría estar cerca, también hay quien expone que la situación del central es inquietante.

El diario Le Parisien defiende la corriente optimista sobre Sergio Ramos. El PSG juega este viernes contra el Angers y para ese compromiso se verá privado de sus jugadores sudamericanos convocados con sus selecciones, que solo unas horas antes disputarán los encuentros de clasificación para el Mundial con sus combinados nacionales. Leo Messi, Ángel Di María, Leo Paredes, Neymar y Marquinhos no estarán disponibles para el choque frente al Angers y es probable que tampoco lo esté Keylor Navas. Le Parisien apunta a que esta circunstancia, sumada a la acumulación de partidos internacionales en los últimos días de defensas como Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Achraf Hakimi o Nuno Mendes podría empujar al técnico del PSG, Mauricio Pochettino, a contar con Sergio Ramos y Juan Bernat para el encuentro contra el Angers.

Ramos disputó su último partido el pasado 5 de mayo, cuando jugó con el Real Madrid ante el Chelsea en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. El 8 de julio fichó por el PSG y desde entonces permanece inédito a causa de sus problemas físicos. Por su parte, el lateral izquierdo internacional Juan Bernat lleva más de un año lesionado. El 16 de septiembre de 2020 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y desde entonces está de baja.

Este optimismo de Le Parisien contrasta con el pesimismo o prudencia de Le Figaro, para quien la situación de Sergio Ramos en el PSG es “inquietante” y habla de “tiempo de dudas” en torno al central español y a Giorginio Wijnaldum, dos de los refuerzos más mediáticos del equipo francés esta temporada y que no han respondido todavía a lo que se esperaba de ellos. Si Ramos continúa sin debutar con el PSG, el centrocampista neerlandés ya ha mostrado públicamente su disgusto por su situación en el equipo y por los pocos minutos que juega.

“No puedo decir que esté completamente feliz [en el PSG] porque esta no es la situación que quería. Es fútbol, tengo que aprender a afrontarlo. Yo soy un luchador. Tengo que mantener una actitud positiva y trabajar duro para cambiar eso. He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en buena forma y también lo he hecho muy bien. Es diferente [en el PSG] y hay que acostumbrarse. Estaba muy feliz de comenzar esta nueva etapa y luego… Es muy difícil. Creo que eso preocuparía a cualquier futbolista. Es preocupante cuando no estás jugando, pero es solo el comienzo de la temporada. Todavía puede pasar cualquier cosa”, declaró Wijnaldum en una entrevista concedida a la cadena de televisión NOS de su país.