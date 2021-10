Deportes

El 8 de julio, el PSG anunció el fichaje de Sergio Ramos, una contratación estratégica desde el punto de vista mediático y deportivo. Considerado uno de los mejores centrales del mundo, ganador de cuatro Champions con el Real Madrid y el futbolista que más veces ha sido internacional con España, Ramos llegó a París para reforzar una de las líneas más débiles del equipo, la defensa. El PSG pensó que fichaba una solución, pero, hasta ahora, la incorporación de Ramos solo ha sido un problema. Este sábado se cumplen 100 días desde que el central inició este viaje y en ese tiempo, todo lo que le rodea está lleno de misterio. No ha podido jugar ni un minuto por las lesiones y no hay fecha para su debut.

Disputó su último partido el 5 de mayo y de eso han pasado ya 163 días. Aquella noche, contra el Chelsea en Stamford Bridge, Sergio Ramos se despidió sin saberlo del Real Madrid y, por el momento, del fútbol. En 2021 acumula 254 días de baja y no hay duda de que está atravesando el momento más delicado de su dilatada y brillante trayectoria. Su lucha ahora es contra su físico, contra un cuerpo que ha cuidado y que a sus 35 años y en un momento crucial de su vida le ha frenado de golpe. Un problema en el sóleo de su pierna izquierda le martiriza desde julio y en el club han pasado del optimismo a la preocupación, de la esperanza a la prudencia y de la ilusión al temor. Todo lo relacionado con Ramos se maneja ahora con exquisita prudencia y el miedo a que una reaparición precipitada provoque una recaída hace que todos los pasos en la recuperación del español se den con suma prudencia.

El 13 de agosto el PSG todavía era optimista y pensaba que el debut de Ramos se produciría a mediados de septiembre, después del parón de selecciones. Han pasado dos meses y la situación del central permanece estancada. Continúa trabajando en solitario y se desconoce cuál es su verdadero estado. Esta circunstancia tiene cansados y molestos tanto a los aficionados como al entorno del club, que por boca de varios exjugadores ya ha mostrado sus dudas sobre si fue un fichaje acertado.

El exfutbolista Jérôme Rothen, quien militó en el PSG entre 2004 y 2009 y ahora es comentarista deportivo, criticó con dureza a Sergio Ramos y al PSG: “Desde que llegó se pasa la vida bajo tratamiento. La lesión en el sóleo en el final de su carrera es terrible, porque pocas veces puedes tratarla adecuadamente. En cuanto aumente el ritmo, ya sea en los partidos o en los entrenamientos, a lo mejor no puede continuar. Tengo la impresión de que Sergio Ramos es una mala idea para el PSG”. Estas palabras de Rothen a mediados de septiembre coincidieron con un parte médico del club en el que se informaba de que Ramos había recaído. Otro exjugador del club, Vikash Dhorasoo, también fue muy duro: “Es viejo y ha jugado mucho. ¿Por qué hizo el PSG ese fichaje sabiendo que había este riesgo? Querían hacerlo porque era genial tener a Ramos en el equipo, aunque estuviera un poco mermado”.

La afición también ha mostrado su impaciencia por las lesiones de Sergio Ramos, pero la delicada situación del central no parece que vaya a mejorar próximamente. Según el último parte médico del PSG, Ramos estará al menos otros diez trabajando en solitario. Se evaluará entonces si está en condiciones de incorporarse al trabajo de grupo, pero, aunque esto suceda, la fecha de su debut continuará estando lejos. “El problema es que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo y cuando empiece a hacerlo veremos cuánto tiempo va a necesitar para ponerse al nivel de sus compañeros y poder estar a disposición. No lo está pasando bien, pero él es fuerte”, declaró su entrenador Mauricio Pochettino en la COPE. Pese a todos los problemas físicos que ha sufrido Ramos desde que llegó a París, Pochettino tiene que claro que “en su mejor versión y en su mejor forma no hay ninguna duda de que es uno de los mejores centrales del mundo”.