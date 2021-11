Neymar la vuelve a liar: pillado de fiesta tras su grave lesión de tobillo

Deportes

Neymar Jr. tuvo que abandonar el campo en camilla durante el partido de este fin de semana contra el Saint-Étienne. El delantero del PSG sufrió una dura lesión de tobillo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos seis semanas. Sus gritos de dolor en el campo alertaron al club parisino -no volverá a jugar hasta 2022- pero no impidieron al brasileño irse de fiestas unas horas después, a pesar de tener que abandonar el estadio con muletas.

Al parecer es algo grave la lesión de Neymar, solo queda esperar el informe médico. ¡Fuerza y animo en este difícil momento! @neymarjr ❤💪 pic.twitter.com/lFasL2d3SM — Football Passion (@FootbPassion_) November 28, 2021

El brasileño, muy aficionado a la vida nocturna, recibió la visita de su compatriota, el cantante Jottape. Una velada que se alargó hasta altas horas de la madrugada, pues el artista compartió varias instantáneas en su cuenta de Instagram en torno a las 6:30 horas de la mañana.

Neymar junto el cantante Jottape FOTO: Instagram La Razon

“Está de vuelta 100%, eres luz amigo”, escribió Jottape en sus ‘stories’ para acompañar dos fotos junto a ‘Ney’. En ellas se puede ver a ambos posando junto a una mesa de póker con varios vasos encima o fumando de una sisha, aunque en este caso solo lo compartió el artista.

Estas imágenes vuelven a poner en el foco el estilo de vida de un Neymar que ya ha provocado más de cisma en el PSG por sus escapadas nocturnas. La nueva lesión del delantero y sus constantes encontronazos con miembros destacados del vestuario parisino han encendido todas las alarmas en París y los medios galos ya apuntan a que el PSG estaría dispuesto incluso a buscarle una salida.

Neymar está muy lejos de su mejor estado de forma y hay un malestar creciente en las altas esferas del club parisino por las sospechas de que Neymar no está llevando una vida privada demasiado ejemplar, algo que vuelto a poner sobre la mesa la velada de anoche y que podría ser la última gota que colme el vaso. Y es que el enfado del PSG con Neymar viene de lejos.

El brasileño llegó tarde a la pretemporada de los parisinos debido a la Copa América y, hasta la fecha, no ha tenido una gran actuación en lo que llevamos de curso. Regresó de sus vacaciones fuera de forma y más rebelde de lo habitual, lo que unido a los constantes rumores sobre sus salidas nocturnas han encendido todas las alarmas. La preocupación es tal que, según informan desde Francia, el propio Mauricio Pochettino llegó hacer indagaciones sobre estos rumores en el vestuario.

El pasado mes de febrero ya se cuestionó que el brasileño dejara de trabajar una vez terminaban los partidos y los entrenamientos, y achacaron muchas de sus lesiones a las fiestas que disfruta en su tiempo libre. “La fiesta es una oportunidad para relajarse, para disfrutar (...). Es algo a lo que nunca renunciaré”, expresó entonces el jugador.

“Mocoso y mimado”

Las criticas al jugador con constantes en los medios galos y tras la derrota ante el Rennes el pasado mes de octubre, Neymar fue el más criticado de tridente ofensivo de los parisinos. El exjugador del equipo galo Edouard Cissé hablaba sin tapujos sobre la situación que vive el club desde la llegada de su ‘10′ y cargaba con dureza contra el brasileño. “En París le dieron las llaves y le dejaron hacer lo que quisiera. En un momento se perdió. Es un gran jugador, nada que decir, pero se ha convertido en un mocoso mimado y obliga a todo”, apuntó sin tapujos el exfutbolista.

Y es que su actitud también deja mucho que desear. A pesar de los, intentos del PSG por mostrar una imagen ideal de la unidad del vestuario y del buen rollo en el club parisino, el brasileño se ha visto en el centro de todos los enfrentamientos. Unos de los más sonados fue el que mantuvo con Mabppé. El delantero francés mostró su enfado con el brasileño nada más ser sustituido en el minuto 88 del encuentro que el PSG ganó 2-0 al Montpellier. El diario Le Parisien hizo una lectura de los labios de Mbappé a partir de las imágenes emitidas por Canal + y aseguró que al sentarse en el banquillo le dijo a su compañero Gana Gueye: “Este clochard no me la pasa”. La traducción de clochard es vagabundo, pero a nivel coloquial se utiliza para referirse a alguien como asqueroso, cerdo o desgraciado.

El futbolista mejor pagado, junto a Messi, de la plantilla del PSG no está cumpliendo con lo esperado debido a las lesiones y a su cuestionado nivel físico. Si se cumplen los pronósticos y no vuelve a jugar hasta 2022 se habrá perdido 14 partidos, una cifra “inasumible” para el PSG que no oculta su malestar.