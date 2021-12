Los 7 jugadores que el PSG quiere despedir ya

Deportes

No hay un día tranquilo en París. Las aguas siguen revueltas en el PSG y se aceleran los movimientos de cara al mercado de enero. La rampa de salida está lista, ya que como informa hoy L’Equipe, los parisinos cuentan con 33 jugadores con ficha del primer equipo y necesitan aligerar la plantilla. El PSG está barajando posibles propuestas para dar salida hasta a siete jugadores, como ya hizo en verano tras los fichajes de Lionel Messi, Sergio Ramos o Donaruma. El Club, según adelanta el diario galo, abrirá la puerta hasta a siete futbolistas y espera lograr al menos la salida de cuatro.

Según apunta ‘L’equipe’, estos serían los nombres de los futbolistas que están gozando de pocas oportunidades y a los que se le intentará encontrar nuevo destino.

Icardi, la joya

El nombre más destacado es el del argentino Mauro Icardi, que tras llegar a París en 2019 ha visto como el tridente formado por Neymar-Messi-Mbappé le ha dejado prácticamente sin minutos. Además, es el también argentino Ángel Di María el que ocupa las vacantes en ataque cuando alguno de los tres falta, así que a sus 28 años, podría recalar en algún equipo que ande escaso de goles. Además, en el PSG están molestos con los escándalos protagonizados por el jugador esta temporada. Se ha hablado más de él por sus problemas extradeportivos que por su rendimiento en el campo. Leonardo quiere sacar 50 millones por el exjugador del Inter, algo que no será fácil teniendo en cuenta su bajo rendimiento en los últimos meses

Sergio Rico y Rafinha

El centrocampista español está completamente desaparecido. Solo ha disputado 220 minutos en lo que llevamos de curso y ha sido uno de los ‘sacrificados’ que no ha sido inscrito en la Champions. Según L’Equipe, no es del agrado de Pochettino y él asume que debe salir de París. Misma situación que la del ex azulgrana Rafinha, que desde octubre prácticamente no está contando con oportunidades que podría disponer en otro conjunto.

Diallo y Kurzawa

En la línea defensiva también hay “overbooking” de efectivos, y el medio francés señala los nombres de Abdou Diallo y Layvin Kurzawa. El primero contó con protagonismo a principio de curso, pero tras su adaptación al haber llegado el pasado verano, el portugués Nuno Mendes parece haberse asentado en el lateral izquierdo. Por su parte, el segundo es un eterno suplente de los parisinos y con contrato en vigor hasta 2024.

Colin Dagba, lateral derecho del PSG también está en la rampa de salida, así como el joven Éric Junior Dina-Ebimbe, joven centrocampista de la cantera.

A estos movimientos también habría que añadir el ultimátum de Georgino Wijnaldum. Llegó al Paris Saint-Germain en junio, pero ya quiere dejar el club en enero. Según el sitio web ‘TeamTalk’, el holandés está descontento en el Parque de los Príncipes y ya ha dado un ultimátum para irse en la ventana de fichajes de invierno.

Y.. ¿Qué pasará con Pochettino?

Toda una revolución que llega en medio de los rumores sobre las salidas del técnico Mauricio Pochettino e incluso del director deportivo, Leonardo. El técnico argentino está teniendo una temporada repleta de dificultades, con su futuro permanentemente cuestionado y la prensa francesa muestra su dudas sobre la capacidad del técnico para sacar rendimiento al equipo y critican su falta de mano dura. Según publicaba L’Équipe tras el partido ante el Niza, el entrenador ha perdido fuerza en el vestuario y en el club ya no creen en él. “Ha perdido crédito dentro del grupo por ser más flexible de la cuenta cuando quizá tendría que tener más mano dura”, afirma el diario galo.

Ante esta situación, esta misma semana los medios galos confirmaban que el club se ha puesto manos a la obra y ha vuelto a sondear al ex técnico del Real Madrid Zinedine Zidane, con el que mantiene contactos desde hace meses, y las negociaciones “no van mal encaminadas para el mercado de enero”. Desde Francia también indican que el técnico se muestra favorable a sentarse en el banquillo parisino, sobre todo después de que el club parece haber aceptado el órdago que le propuso el francés hace semanas. Según adelantaba ‘footmercato.net’, Zidane diría que sí al Paris Saint-Germain siempre y cuando se despidiera a Leonardo, el actual director deportivo del conjunto, con el que es sabido que no mantiene buenas relaciones. Un exigencia, que según este medio, habría sido escuchada por Nasser Al Khealifi. El citado medio asegura que el conjunto quiere fichar ya a Zidane como entrenador y trabaja en contratar a Wenger, conocido por su época como técnico en el Arsenal, para ocupar el rol de director deportivo.

Habrá que esperar a enero para ver si Leonardo y Pochettino también se sitúan en la rampa de salida.