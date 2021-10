“A Icardi le gusta la vida loca, follar y las chicas trans”

Deportes

¿Hasta dónde puede llegar el lío amoroso entre Icardi y Wanda Nara? Ha salido Eros Ramazzotti como un amigo de Wanda Nara, que se preocupó por ella. Pero eso es casi anda ante lo que acaba de salir y ante lo que puede seguir saliendo en los próximos días. Todo es posible y puede superar cualquier guión enrevesado que se imagine el mejor guionista.

“Sí, es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví. En Italia eso me parece un escándalo. En 2019 cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, Whatsapp. A Icardi le gusta la vida loca, follar, me contactó por una agencia, Hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi””, ha asegurado Guendolina Rodríguez, una joven trans que trabaja de escort cuando tuvo ese encuentro con el futbolista

“Lo vi en 2019, una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo 3 veces con Mauro Icardi. Soy escort. La primera vez la pagó mientras que la segunda y la tercera no pagó”.

Se encontraron otra vez: “Volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel y una cerveza”, contaba y aseguraba que en Italia le han preguntado muchos periodistas italianos, “Me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas trans. Hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans Argentina”.

Ella lo tiene muy claro, pero su declaración no va a gustar nada a Wanda Nara, que según algunas informaciones le está dando vueltas a la relación “A Icardi le gustan las chicas trans. Está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazó la primera vez por sus hijos”, contaba.