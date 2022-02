Javier Clemente y la posible manipulación del VAR: “¿Imágenes reales o trucadas?”

Las decisiones que se toman por indicación del VAR (siglas en inglés de Árbitro Asistente de Vídeo) no dejan indiferente a casi nadie. Futbolistas, entrenadores, directivos y aficionados han expresado sus quejas desde la implantación del videoarbitraje. La última polémica se produjo por un gol anulado a la Real Sociedad contra el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey. Y esa polémica la ha alimentado Javier Clemente, exseleccionador de España.

En el Real Sociedad-Betis se anuló un gol a los locales por fuera de juego después de que desde el VAR se mostrara una imagen en la que Oyarzabal no estaba adelantado. Segundos después, desde el VAR se rectificó y se mostró otra imagen en la que el futbolista de la Real Sociedad sí estaba adelantado y, por lo tanto, en fuera de juego.

Son las dos imágenes de VAR relacionadas con el gol anulado a la Real Sociedad que nos ha mostrado la televisión. Han sido emitidas en un intervalo inferior a los dos minutos. En la primera no hay fuera de juego. En la segunda, si.



Javier Clemente utilizó su cuenta de Twitter para sembrar dudas sobre la fiabilidad del VAR y una posible manipulación. “El VAR, ante la demanda de Imanol, que dé explicaciones sobre el fuera de juego que anuló un gol a la REAL. Pes la han dado y eso está bien. Por lo menos que lo aclare. Aclarado está. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que puedan dar imágenes incorrectas?”, escribió Clemente en un primer mensaje.

Minutos después, el técnico vasco publicó un segundo mensaje bastante más duro: “¿Se puede entender que se pueden cambiar las imágenes reales? Madre mía la que se puede armar. ¿Cuándo son reales o trucadas? Solo falta meterle al VAR más dudas y eso que vino para mejorar el arbitraje”.

En la conferencia de prensa posterior al partido, que terminó con victoria del Betis por 0-4, el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, mostró su enfado por lo ocurrido: “Por lo que me han enseñado, por lo que me han dicho, por todo lo que ha pasado, creo que alguien tiene que dar explicaciones por lo que ha sucedido fuera de lo que es el partido. Hay situaciones que marcan en partidos además tan igualados. El Betis es justo vencedor, pero me hubiera gustado que hubiera sido en condiciones normales, o sea iguales, y creo que no ha sido así. Evidentemente, cuando hay algo tan importante en juego y hay un partido tan igualado, esas decisiones marcan una barbaridad. Y creo que, en ese sentido, salimos muy, muy perjudicados”.

Y esas explicaciones llegaron por parte de Hawk-Eye, la empresa encarga de proporcionar las imágenes, que emitió un comunicado para exponer su versión de lo ocurrido: “Hawk-Eye está investigando un problema que ocurrió durante una revisión VAR de fuera de juego en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Real Betis. El VAR utilizó la imagen correcta para tomar la decisión correcta. Sin embargo, el problema ha sido que se enviara una imagen incorrecta a la emisora de televisión, situación que fue corregida rápidamente. Ahora estamos evaluando los diferentes escenarios para determinar dónde se produjo el error en el envío”.