Betis - Barcelona: el partido que define la lucha por la Champions

Betis-Barcelona, un partido que puede aclarar la zona Champions o que puede liarla definitivamente. El equipo andaluz, el campeón de Copa, quiere redondear la temporada colándose entre los cuatro primeros y el duelo directo con los azulgrana, a los que ya ganaron en la ida en el Camp Nou, es su gran oportunidad. «Nos quedan cuatro finales. Hay que pelear por la Champions con equipos que nos llevan ventaja. No depende de nosotros, por lo que no podemos perder más puntos. Queremos seguir aspirando a ello mientras lo permitan las matemáticas» , aseguró Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco.

Para el conjunto de Xavi las cuentas son claras: si gana en el Benito Villamarín habrá asegurado uno de los puestos que dan acceso a la próxima Liga de Campeones, por lo que el sufrimiento se acabará para él, el objetivo que al comienzo de curso se daba por hecho y que a mitad se vio peligrar estará conseguido. Lo repitió varias veces el entrenador: «Son mínimos para el club». Con un empate, casi lo tiene también: necesitaría dos puntos en las últimas tres jornadas. La victoria barcelonista además dejaría al Sevilla también con la meta a la vuelta de la esquina: le valdría con ganar al Villarreal, ya que le sacaría nueve puntos al Betis y le tiene ganado el golaverage. También aliviaría al Atlético, que ahora mismo es cuarto con tres puntos de ventaja con el equipo de Pellegrini, al que también tiene ganado el golaverage.

Lo que le queda a Barça, Sevilla, Atlético y Betis

Pero si el Betis gana todo se comprime: atraparía al Atlético, que el domingo podría volver a tomar una renta mínima en el derbi contra un Real Madrid ya relajado como campeón y pensando en la final de la Champions. El equipo verdiblanco, además, se pondría a tres puntos del Sevilla a la espera de lo que suceda en Villarreal, y a cinco del Barcelona, que necesitaría dos victorias en las tres últimas jornadas para no depender de nadie. A los catalanes les queda la visita del Celta, ir a Getafe y acaban en el Camp Nou con el Villarreal. El Betis, viajar a Valencia, recibir al Granada y el Bernabéu. Al Sevilla tras esta jornada le espera recibir al Mallorca, ir al Wanda Metropolitano para un cara a cara con el Atlético que puede ser muy decisivo y termina con el Athletic en el Pizjuán. El Atlético tras el derbi va a Elche, tiene el citado duelo directo con el Sevilla y acaba a domicilio contra la Real Sociedad.

Hemos enseñado la patita... XAVI (ENTRENADOR DEL BARCELONA)

«Es una oportunidad de oro», asegura Xavi, que también admite que sería un «alivio» certificar esa clasificación para la Champions. «Todavía no está conseguida», advierte. A partir de ahí pasarían a pensar en lo siguiente, que es concluir el curso como segundos, lo que le daría acceso a la próxima Supercopa. Y después de eso ya mirar al próximo curso. «Esta temporada hemos jugado partidazos, pero tenemos que ser más constantes. Este año no nos ha llegado, pero hemos enseñado la patita, se ha visto lo que podemos hacer», opinó el preparador barcelonista. Si su equipo no está en el próximo bombo de la Champions el desastres tendría un efecto dominó: el presupuesto sería mucho menor, se tendría que fichar a peores jugadores por este motivo y porque no querrían ir a un club que no está en la máxima competición y eso retrasaría la recuperación a la que aspira el Barcelona en el corto plazo, ya pasado el luto, el comienzo de la época post Messi. Contra el Betis puede zanjar la cuestión, pero tendrá que hacerlo sin Piqué, que será baja segura y a ver el resto del curso, y con la duda de Ter Stegen, que se ha mostrado indispuesto estos días. Ansu Fati volverá a tener unos minutos.