Las denuncias de un futbolista de Primera a la Ertzaintza por acoso en las redes sociales: “Acusaciones muy graves...”

El lateral izquierdo de la Real Sociedad Diego Rico ha sido víctima del lado oscuro de las redes sociales. Es una herramienta que puede tener muchas utilidades buenas, como el contacto con los aficionados, pero también perversas, a través del anonimato que proporcionan. Al futbolista se le acusaba de mal comportamiento con mujeres, de salir demasiado por las noches... Todo desde varias cuentas, y después los tuits se borraban. El defensa ha querido esperar a que su equipo cumpliera el objetivo que le quedaba en LaLiga. La Real Sociedad venció en La Cerámica al Villarreal y con ello confirmó su plaza en la próxima Europa League pase lo que pase en la próxima jornada, y Rico escribió esto en su cuenta de Instagram: “A lo largo de los últimos meses he venido sufriendo difamaciones, ataques a mi persona, mi familia y mi entorno, acoso en definitiva, a través de diversas redes sociales. Con la ayuda de mis allegados he intentado poner freno a esto y ahora, una vez logrado el objetivo no queriendo desviar la atención de mi profesión, he denunciado estos hechos ante las autoridades competentes. Nadie es merecedor de ser acosado a través de cuentas falsas que se crean expresamente con el motivo de hacer daño. Acusaciones falsas muy graves a mí y a personas de mi entorno es algo que no podía permitir más. Muy agradecido a la Ertzaintza por el trato y comprensión por su parte. Gracias”.

Diego Rico está en su primera campaña en la Real Sociedad, donde llegó el pasado verano procedente del AFC Bournemouth, equipo al que fue traspasado en 2018 y con el que ha jugado tanto en la Premier como en la segunda división inglesa. Ya antes de ir allí, procedente del Leganés, el conjunto donostiarra estaba interesado en su fichaje, pero no pudo llegar a la oferta que le hicieron en Inglaterra (15 millones). Finalmente lo contrató en 2021 por medio millón de euros y firmó un contrato por dos temporadas. Empezó este curso lesionado, pero ha terminado jugando 25 partidos entre todas las competiciones, siendo titular de forma consecutiva en las diez últimas jornadas de Liga.

La Real Sociedad ya ha igualado la puntuación de la temporada pasada (62), a falta del partido que le enfrenta al Atlético de Madrid el próximo domingo (22:00) en el Reale Arena. Todavía aspira a terminar en quinta posición, pues se encuentra dos puntos por debajo del Betis.