El adiós de Cristiano Ronaldo a la reina Isabel II que emociona a todo el mundo

No son buenos tiempos para Cristiano Ronaldo en el Manchester United, porque no encuentra sitio en el equipo y cuando lo hace, no gana, como le sucedió esta semana contra la Real Sociedad en el partido de la Europa League. Ya no está disfrutando del fútbol en Inglaterra y por eso buscó a la desesperada una salida en el mercado de verano, pero no fue posible. Es un futbolista con más pasado que futuro, con un cartel que ya no atrae como antes.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo ha sido muy feliz en Inglaterra a lo largo de su vida y por eso, como la mayoría de los británicos, ha sentido la muerte de Isabel II. En sus redes sociales ha escrito un texto muy emotivo, que ha conmovido a sus seguidores y a todo el país.

“Siete años de mi carrera los disputé en la Premier League, siendo esta mi octava temporada viviendo en Inglaterra”, comienza su mensaje en Instagram. “A lo largo de estos años he sentido el amor eterno del Reino Unido por su reina y lo importante que fue y será para siempre su Majestad para el pueblo británico. Presento mis respetos a su memoria y lamento esta pérdida irreemplazable con el país que he aprendido a llamar hogar”, dice con emoción el futbolista portugués.“Mis pensamientos y oraciones están con la Familia Real”, acaba el mensaje.

Rafa Nadal también ha dado el pésame: “Mi más respetuoso, sincero y profundo pésame a la Familia Real del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al pueblo británico por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II”; y también Roger Federer: “Lamento profundamente el fallecimiento de Su Majestad Real. Su elegancia, gracia y lealtad a su deber vivirán en la historia. Me gustaría enviar mis pensamientos y condolencias a toda la Familia Real y Gran Bretaña”.

El deporte se ha volcado en los pésames. La Premier se ha suspendido, la Vuelta ha guardado un minuto de silencio antes del comienzo de la decimonovena etapa, con salida y llegada en Talavera de la Reina (Toledo), de 138,3 kms. de recorrido. En el pelotón la Vuelta hay un equipo inglés, el poderoso Ineos Grenadiers, y un total de seis corredores británicos, Chris Froome (Israel-Premier Tech), ganador dos veces de la gran vuelta española por etapas, Tao Geoghegan Hart y Ben Turner (Ineos), Hugh Carthy, James Shaw (EF Education First), Fred Wright (Bahrain) y Dan McLay (Arkéa Samsic). Todos ellos estarán en primera línea en el homenaje.

También las carreras de caballos, tan típicas en Inglaterra se han suspendido. Lo decretó la federación británica de las carreras de caballos (British Horseracing Authority, BHA) que anuló las competiciones este viernes y sábado como muestra de respeto por el fallecimiento de Isabel II, por lo que la competición no se reanudará hasta el domingo.

“Su Majestad ha sido una de las personas más importantes y más influyentes en la historia de las carreras. Su pasión por este deporte y por los caballos brilló intensamente en su vida, no sólo por su estrecho vínculo con la cría y las carreras, sino también como patrocinador de diferentes organismos británicos y con su presencia en Royal Ascot”, ha declarado un representante de la BHA.