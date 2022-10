La policía investiga a la modelo de Onlyfans que muestra su trasero en los partidos de fútbol

La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx.

Muchas han optado por este camino para poder costear su carrera deportiva otras porque admiten ganar mucho más dinero que en la cancha como la estrella de voleibol brasilkeña Key Alves que ha revelado que se embolsa 50 veces más desnudándose en OnlyFans que compitiendo.

La estrella del Bari

Pero esta no es la única vinculación del deporte con la plataforma erótica y otras buscan en las competiciones una plataforma ideal para promocionar su “talento”. Este es el caso de la joven que ha revolucionado el fútbol italiano. La repercusión de sus posados ha sido tal que, según informan desde Italia, la policía ya está investigando a esta modelo de OnlyFans por mostrar su trasero en los partidos de fútbol.

La creadora de contenido de la plataforma para adultos es hincha del Bari de la Serie B y tiene un abono de temporada en el Stadio San Nicola.

Coyote Cutee en el estadio del Bari FOTO: Instagram larazon

Conocida como “Coyote Cutee”, la pelirroja ha sido fotografiada en numerosas ocasiones mostrando su trasero durante los encuentros. En las imágenes se la puede ver con un top rojo y ropa interior blanca mientras sostiene una bufanda Bari en el aire. En otra posa en las gradas del estadio con su bufanda al aire y los pantalones bajados. Y así, una tras otra.

La joven de 22 años afirma que su profesión le da sensación de libertas. “Como mujer, me siento libre de mostrar mi cuerpo cuando quiero y como quiero. Es mi elección. Creo contenido para OnlyFans y luego lo vendo. Hago todo yo mismo. No me considero una estrella porno”.

Coyote Cutee posando durante un encuentro FOTO: Instagram larazon

Un negocio muy rentable

La joven cobra 25 euros mensuales por suscripción y se embolsa al mes entorno a 5.000 euros. Cuando no está trabajando en su contenido para adultos, Coyote Cutee estudia comunicación digital.

Pero nunca falta a su cita con el fútbol. En los días de partido se sienta en la Curva Nord de Bari y espera que la investigación policial no le cause problemas y acabe perdiendo su abono.

Si la policía encuentra algo delictivo en su actitud podría ser multada con miles de euros y vetarle su entrada en los estadios. Los aficionados del Bari ya han mostrado su apoyo incondicional a su nueva estrella.