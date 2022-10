Bayraktar TB2, el dron turco “asesino” que Zozulya quiere comprar para el Ejercito Ucraniano: ¡Buscamos cinco millones!

La asociación Con Ucrania ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en España, con la ayuda del futbolista Roman Zozulya y otros jugadores en ligas europeas, para intentar reunir cinco millones de euros para la compra de un dron turco Bayraktar TB2 que será donado a las Fuerzas Armadas ucranianas. «Soy Roman Zozulya, futbolista, voluntario, fundador del fondo benéfico Ejército Nacional. Actualmente, vivo en España. Sin embargo, yo sé muy bien lo que es esta guerra desde 2014. Todos estos años los dediqué a ayudar a mi país», señala en un vídeo.

Zozulya se ha dirigido también a otros futbolistas ucranianos que juegan en otros países -como Zynchenko Oleksander, Roman Yaremchuk o Andrei Yarlomenko para incrementar la ayuda que “podemos prestar a Ucrania”. «Nuestra ayuda es esencial para Ucrania. Por eso, hoy os propongo que recaudemos fondos para comprar un vehículo aéreo no tripulado Bayraktar. Soy consciente de que (los cinco millones de euros) es una gran cantidad de dinero. Pero si Lituania o Polonia lo han conseguido, estoy seguro de que en España también podremos», afirma Zozulya, quien aparece ataviado con una camiseta del Ejército ucraniano.

La recaudación de fondos se llevará a lo largo de un mes en la web www.aucu.es/bayraktar, un sitio que pertenece a la citada asociación Con Ucrania.

En Lituania o Polonia la campaña ya empezó hace meses como se puede ver en el perfil de Instagram del periodista Andrius Tapinas. “Gente del mundo: únanse a nuestra búsqueda para armar a Ucrania. Forma parte de Legion of Boom. Durante los primeros 90 minutos ya recaudamos 140 000 euros de Lituania. Compremos una Legión de drones suicidas y hagamos un regalo a Ucrania el Día de la Independencia, el 24 de agosto. Tenemos acuerdos vigentes para los drones polacos Warmate (WB Group) y los topacios ucranianos (UkrJEt). Estos furiosos drones asesinos pueden levantar explosivos y ojivas, volar a baja altura sin ser detectados por los sistemas rusos, acercarse al objetivo y luego... explotar. Pueden golpear tanques, puestos de mando, incluso puentes y aeródromos. ¿Los bombardeos de Crimea fueron hechos por drones asesinos? No podemos confirmar ni negar. Si recaudamos 4 millones de euros, tendremos 80 drones, si gestionamos 5 millones, habrá 100 drones. 100 golpes del cielo. Fuego, furia, humo y pánico entre los orcos. ¡Únete a Legion of Boom!”, publicó.

¿Cómo es el Bayraktar TB2?

Un dron Bayraktar TB2 FOTO: Archivo Archivo

El Bayraktar TB2 es un vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV) de altitud media y larga resistencia (MALE) turco capaz de realizar operaciones de vuelo autónomas o controladas de forma remota fabricado por la compañía Baykar de Turquía principalmente para la Fuerza Aérea Turca. La aeronave es monitorizada y controlada por una tripulación en la Estación de Control de Tierra, incluso para el empleo de armas.

El mayor operador de drones TB2 es el ejército turco, pero se ha vendido un modelo de exportación a los militares de varios otros países. Turquía ha utilizado el dron ampliamente en ataques contra objetivos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección Popular (YPG) en Irak y Siria. En los años siguientes, varias naciones de todo el mundo desplegaron drones Bayraktar en varias guerras, como Azerbaiyán en la segunda guerra del Alto Karabaj en 2020 y las fuerzas ucranianas durante la invasión rusa de Ucrania de 2022.

El Bayraktar TB2 es un dron de reconocimiento y ataque altamente preciso. Este tipo de drones o aviones no tripulados están armados con misiles que permiten lanzar ataques desde el aire a los ejércitos de tierra, y son una útil herramienta de desgaste. Están equipados con sistemas de inteligencia que permiten observar y obtener información, y localizar objetivos enemigos —como sistemas de defensa aérea y unidades terrestres— que luego son bombardeados por la artillería. Y todo ello sin ningún piloto. Son pequeños aviones de una longitud de seis metros y medio, y casi el doble de ancho con las alas desplegadas.

El activismo solidario de Zozulya

El ex delantero del Albacete Balompié que actualmente milita en el Fuenlabrada, Roman Zozulya, no dudó en movilizarse desde el primer momento para mandar ayuda a su país natal, Ucrania. Tras conocer el inicio de los ataques de Rusia en Ucrania el futbolista se mostraba muy crítico con lo que piensa sobre Putin, llegando a manifestar a través de mensajes difundidos a través de sus redes sociales que el presidente ruso “es la reencarnación de Hitler”.

Zozulya, junto a las ambulancias enviadas a Ucrania FOTO: Facebook Roman Zozulya La Razon

El pasado mes de marzo, el futbolista, que volvía a primera plana como símbolo de la resistencia Ucraniana, anunciaba el envío de dos ambulancias a su país natal. “Finalmente superamos todas las dificultades burocráticas y hemos enviado dos ambulancias con regalos a la región de Kiev y Járkov”, escribía el futbolista en su cuenta de Facebook. A partir de ese momento los envíos con ayuda humanitaria y fondos han sido constantes.

Su apoyo al pueblo ucraniano y al Ejército también han sido contantes con mensajes de apoyo y duras arengas contra los rusos. “Siempre he estado orgulloso de ser ucraniano, pero hoy lo estoy de cada uno de mis compatriotas: de las mujeres que derriban drones enemigos con botellas de cristal; hombres que detienen tanques con sus manos, deportistas y voluntarios de todo el mundo que se movilizan por su país y, por supuesto, los héroes que arriesgan sus vidas todos los días en las batallas más feroces. Mi corazón está roto por las ciudades destruidas por los invasores racistas y la muerte de demasiados ucranianos, pero sé que todo nuestro dolor y nuestras lágrimas se volverán en su contra. La cuenta atrás para su final comenzó el 24 de febrero [fecha del inicio del asalto ruso sobre el país]. Y se acerca rápidamente al final”, opina quien acusa a las tropas rusas de representar a “una nación de zombis cobardes patológicos” y subraya que “pronto empezarán a morderse la garganta unos a otros”.

Símbolo de la resistencia Ucraniana

Aquí en un cartel oficial de la organización que financia: "Ejército de la patria". pic.twitter.com/HYluR3FSzC — Daniel J. Ollero (@DanielJOllero) February 1, 2017

La defensa de su país siempre ha colocado a Zozulya en el centro de la polémica. En el mercado de fichajes de 2017, Real Betis y Rayo Vallecano acordaron la cesión de Roman Zozulya al conjunto madrileño. Sin embargo, sus posiciones políticas no gustaron a los aficionados radicales del equipo vallecano y Zozulia tuvo que volver a Sevilla por la reacción contraria de estos, quienes le acusaban de ser un nazi. Las presuntas simpatías del jugador con grupos nacionalistas ucranianos provocaron la airada protesta de la afición del Rayo.

En 2019, los gritos de «Puto nazi» procedentes del fondo de los Bukaneros obligaron a la suspensión del Rayo Vallecano-Albacete, donde militaba entonces el jugador en lo que supuso la primera cancelación de un partido en España por cánticos ofensivos. ¿Pero que había detrás de estos ataques?

Durante su paso por el Betis salió a la luz el pasado del jugador en el que apoyaba a paramilitares ucranianos en la guerra contra los prorrusos en el Donbass, tras la declaración de independencia en 2014 de Donetsk y Luganks.

La guerra de Donbass tuvo lugar cuando Zozulya se encontraba entre las filas del equipo ucraniano Dnipro. Entonces, los radicales de este club crearon una especie de ‘Ejército Popular’, que tenía como objetivos captar voluntarios para la batalla. Estaba en gran parte integrado por neonazis ucranianos. Para captar adeptos, la imagen del jugador fue el principal reclamo y apareció en diferentes fotografías. Este grupo actuó al margen del ejercitó regular de Ucrania y se convirtió en una de las mayores amenazas para las fuerzas prorrusas.

Zozulya ha apoyado públicamente y en varias ocasiones al ejército ucraniano. En 2015, por ejemplo, subastó una camiseta para recaudar fondos en favor de la Brigada del Aire número 25.

Tras los incidentes con los ultras del Rayo, el jugador trató de explicar las polémicas imágenes que le han perseguido a lo largo de su carrera. «Me la hice para apoyar a nuestro ejército, a nuestros héroes. Estábamos muy cerca de la guerra» afirmó entonces.

Ahora, tras la invasión rusa el delantero del Fuenlabrada no se ha mordido la lengua y han lanzado duos mensajes contra el presidente ruso: “Putin es la reencarnación de Hitler”.