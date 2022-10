Reunión de urgencia inminente entre Catar y Mbappé

Mbappé está en un momento difícil: recibió silbidos en la gala del Balón de Oro, portazo del Real Madrid, críticas de los aficionados. El internacional francés se siente engañado con el PSG, pero está pasando lo mismo con Catar. Según apunta L’Équipe, en Doha se sienten traicionados con la actitud del atacante y se producirá una reunión cuanto antes. Los propietarios consideran que el jugador no tiene que dictar las reglas. Todo esto llega cinco meses después de su renovación.

Además L’Équipe, también informa de que la Federación Francesa de Fútbol no ha estudiado nada respecto a los contratos que los abogados del jugador pidieron. Tras una semana con mucha polémica en París por la mala relación entre Kylian Mbappé y el PSG, el propio jugador quiso desmentir esas informaciones: “Es completamente falso que haya pedido salir al PSG en enero. ¿Si estoy enfadado con el PSG? No, para nada. Lo que se ha dicho no es cierto”. El PSG también desmintió todas las informaciones que apuntan a que contrató a una empresa privada para realizar una campaña de imagen en redes sociales. No es ningún secreto que uno de los motivos que más gustaron a Mbappé para renovar era su poder en la parcela deportiva, pero los medios franceses también explican los motivos de estas decisión del francés de querer marcharse: “Le vendieron otro proyecto, en el que era el único líder”.

Si fuese cierto, Mbappé podría intentar forzar su salida por medio de la vía judicial, tal y como expresó la abogada Tatiana Vassine en RMC Sport al reconocer que el jugador de Bondy puede resolver su contrato alegando la polémica del club por el caso de los bots. Y es que, todo esto ratificaría que existe un incumplimiento grave de una de las dos partes, tal y como se señala en el contrato. Además, en Francia no hay cláusulas y eso obliga a los equipos a negociar traspasos.

José María Gutiérrez ‘Guti’ que sorprendió a muchos aficionados en El Chiringuito en el debate sobre Mbappé-Haaland. El ex jugador del Real Madrid afirmó que “debe jugar al fútbol y olvidarse de lo demás”. El galo está cansado de jugar en el PSG y ha pedido que se le venda en enero. El PSG no ha cumplido con su palabra. Emmanuel Petit ha sido otro de los que han atacado al francés: “Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y demuestran una falta de respeto a la institución, pero también a sus compañeros. Porque al decir eso, está apuntando a su entrenador, pero también a algunos jugadores. Me parece lamentable. Ciertamente, oigo rumores de que no se han cumplido las promesas, pero tengo ganas de decirle: ‘Kylian, madura, así es la vida’. Es lo mismo todos los días. Te hacen promesas que nadie cumple la mayoría de las veces”.