Maria Pry, entrenadora del Madrid CFF, se coge la baja de paternidad en una decisión histórica

La conciliación familiar y laboral no es tarea fácil y menos en el fútbol, donde hasta hace poco ni siquiera se contemplaba la baja por maternidad. No fue hasta 2020 cuando la FIFA anunciaba la imposición a sus 211 países miembros una baja de maternidad de «al menos catorce semanas» para las futbolistas a partir del 2021, así como una prohibición de despedirlas. Una reivindicación histórica de las jugadoras que hasta entonces no contaba con la protección del máximo organismo del fútbol mundial.

Ahora, María Pry, entrenadora del Madrid CFF se ha convertido en noticia por algo que debería ser habitual: una baja paternal. Pry no se sentó en el banquillo el pasado domingo, en el encuentro de la Liga F, donde el CFF perdió ante el Real Madrid (0-4) y el motivo no fue otro que su reciente paternidad. Se trata de un permiso poco habitual entre los futbolistas que no suelen optar por un paréntesis en su carrera deportiva. La técnico ha tomado así una decisión pionera que hace historia en futbol español.

Pry ha decido dejar su cargo para disfrutar de la baja paternal tras el nacimiento de sus trillizos. Ana Llamas, su pareja y segunda entrenadora del mismo club, dio a luz a los tres bebés el pasado 31 de diciembre.

Pry podrá disfrutar de 16 semanas de baja, las primeras seis de forma ininterrumpida. Fichada en el mes de enero de 2022 y con contrato hasta 2023, la ex preparadora de Sevilla FC y Real Betis salvó al equipo la temporada pasada y en esta campaña, ha logrado el mejor arranque de la historia del equipo en la élite.

Quintas en la clasificación de la Liga F con 25 puntos, su última derrota ante el Real Madrid las alejó de la lucha por la Champions. Ahora, Héctor Díaz, que tenía al Madrid CFF B segundo en el Grupo Sur de la 2ª RFEF, coge las tiendas del primer equipo de forma temporal. En el anterior encuentro de la Jornada 14 de la Finetwork Liga F, Héctor Díaz ya dirigió a la plantilla frente al Real Madrid y el técnico se quedará al frente del banquillo hasta la vuelta de Pry. Una pionera que da un paso de gigante en la historia del fútbol.

“Y nos llegaron los Reyes Magos por adelantado. El 31 de Diciembre a las 19:30 nacieron nuestros 3 niños. Momentos de incertidumbre, momentos duros… hasta que pude ver a Ana que iba a la sala del despertar. Tuvieron que hacerle cesárea, los niños ya querían estar en este mundo.Y sobre las 23:20 del 31 pude ver a Hugo, Enzo y Daniel. Ahora, nos quedan unos meses duros, pero a la vez super bonitos, por las experiencias y emociones, que estoy convencida que vamos a vivir con ellos.Y en toda esta montaña rusa de emociones, sin lugar a duda me quedo con el día 5 de Enero del 2023 que pudimos hacer piel con piel con ellos, por fin los tocamos, por fin los tuvimos con nosotras, por fin los sentimos…Ese sentimiento no se puede explicar, su olor, su piel, sus quejidos… Felicidad máxima la que vivimos en esos momentos”, escribió en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.