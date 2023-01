Los extraños motivos del Sevilla para descartar a Reine el día de la firma

A falta de firma, el Sevilla había fichado al francés Reine-Adélaïde para firmar su contrato de cesión. Pero unas horas después de llegar a Nervión, el club quiso romper la operación. El futbolista del Lyon estaba jugando poco y anteriormente había sufrido graves lesiones. El Sevilla le detectó que tiene una rodilla, la izquierda, de cierto riesgo. Este ha sido el gran motivo médico-físico. Desde Francia apuntaban cierto desencuentro económico o en la garantía de pago del préstamo, pero ni mucho menos ha sido ese el detonante definitivo. Tampoco se debe a una mala actitud del futbolista.

La idea era que el jugador se incorporase como cedido al Sevilla y con una opción de compra de 12 millones de euros, algo menos de la mitad del precio que abonó el Lyon por su compra, 25 millones. La fórmula es parecida a la que se hizo con Loïc Badé, tal y como desvela El Desmarque.

El cuadro de Nervión está en cuartos de la Copa del Rey, pero eso no tapa que esté pasando por uno de sus peores momentos a nivel histórico. “El Chiringuito” informa que una de las causas principales que propicia que Monchi esté estudiando posibles sustitutos para Sampaoli radica en que el entrenador argentino no ha convencido internamente a los jugadores. La plantilla no termina de entender algunos métodos de trabajo que establecer el actual técnico.