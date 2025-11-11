250 días: la escandalosa cifra que deja en mal lugar a una de las estrellas del Real Madrid

Semana fatídica para el Real Madrid antes del parón de selecciones. Dos partidos, una derrota, un empate y ningún gol a favor. Las sensaciones tampoco fueron nada positivas: un Madrid superado en Anfield y sin ideas en Vallecas. El equipo sigue líder en LaLiga EA Sports y en el Top-8 en la Champions League, pero las dos últimas actuaciones dejan varios señalados y 15 días sin partidos para reflexionar en Valdebebas sobre el rumbo a seguir.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Uno de los grandes problemas en estos partidos ha sido el ataque. Vinicius, más incisivo, y Mbappé no han estado acertados y el Real Madrid se ha resentido de ello. Algunos ojos van a la creación de juego, mientras que otros a los suplentes llamados a revolucionar los partidos en las segundas partes. El primer cambio en ataque en ambos partidos ha sido Rodrygo Goes, cuya aportación ha sido prácticamente nula mientras que otras opciones como Gonzalo o Endrick no han disputado un solo segundo.

Rayo Vallecano v Real Madrid C.F. - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

La situación del brasileño es complicada y no solo por estos dos partidos ya que no está cuajando buenas actuaciones en los últimos meses y hay una cifra que le deja completamente señalado y es muy sorprendente en un atacante del Real Madrid.

El sorprendente dato de Rodrygo con el Real Madrid

Rodrygo Goes lleva 252 días sin marcar con el Real Madrid. Su último gol fue en la ida de los octavos de final de la pasada edición de la Champions League ante el Atlético de Madrid el pasado 4 de marzo. Más de 250 días sin ver puerta con su club, pese a haber disputado 29 partidos con una cantidad superior a los 1.000 minutos de juego y solo haberse perdido tres por lesión. La cifra es más grave al revisar los registros en Liga, donde no marca desde el 19 de enero ante Las Palmas.

Solo ha marcado dos goles en Liga en todo el año 2025 con la elástica blanca. El delantero brasileño venía de encadenar una gran racha con varios goles entre el final de 2024 e inicios de este año, pero de repente se apagó y su producción ofensiva pasó a ser nula. Era titular para Ancelotti y también está teniendo la confianza con Xabi Alonso, que le ha dado varios partidos de titular en la banda izquierda, su sitio favorito, y entra habitualmente en las segundas partes.

Solo cuatro jugadores llevan más días sin marcar

Pese a no haber marcado todavía esta temporada, Rodrygo ha tenido minutos en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, otros delanteros como Gonzalo o Endrick no han disputado minutos pese a que llevan menos días sin marcar. El español lleva 127 días y el brasileño 224. Los números dejan en mal lugar al brasileño ya que solo Carvajal, Mendy, Ceballos y Alaba llevan más días sin marcar que él y ninguno es atacante.

Los porteros, Trent, Huijsen y Asencio todavía no se han estrenado con el conjunto blanco a nivel goleador, pero incluso algunos jugadores menos llamados a anotar como Camavinga, Carreras y otros competidores como Brahim o Mastantuono llevan menos días sin marcar que Rodrygo, cuya posición en Chamartín cada vez está más discutida.

Un futuro incierto

Durante el pasado verano hubo varios rumores de venta que finalmente se quedaron en nada, pero las dudas han vuelto a aparecer pese a la confianza de Xabi Alonso en los últimos partidos. ESPN Brasil reveló que la insatisfacción del jugador brasileño ha aumentado y que existe la posibilidad de que se marche en el próximo mercado de fichajes ya que el Real Madrid no cierra la puerta a un posible traspaso. También se señala que su destino preferido es la Premier League.