Alarma en el Real Madrid: lesionado, con su selección, un jugador clave para Xabi Alonso

Lo que menos necesitaba el Real Madrid en este tramo de la temporada era una noticia así. Eder Militao, recién recuperado de una larga lesión y convertido en una pieza clave para Xabi Alonso, volvió a romperse este martes en el minuto 67 del amistoso entre Brasil y Túnez, un partido que no decidía nada, que no formaba parte de ningún torneo clasificatorio y que carecía de utilidad competitiva. Un choque que, para Brasil, servía apenas para ajustar automatismos; para el Madrid, en cambio, podía convertirse, y así fue, en un foco innecesario de riesgo.

Cayó a los 67 minutos

Militao, a los 67 minutos pidió el cambio y abandonó el campo cabizbajo. La escena, repetida demasiadas veces en su carrera reciente, activó las alarmas en Valdebebas, donde el club sigue con preocupación cada minuto internacional de un jugador que venía de una recuperación larga y compleja.

La paradoja es que Militao llegaba a este parón en su mejor momento desde su regreso. Xabi Alonso lo había reinsertado en la defensa con una naturalidad llamativa, convirtiéndolo en una de las piezas más influyentes del sistema para su presión. Ahora, puede todo caerse.

Militao tomaba riestos y estaba listo. Lo confimó Carlo Ancelotti, seleccionador brasileño, antes del partido contra Túnez: “Creo que la dupla Militao-Estevao funcionó muy bien por la derecha. Militao está en un estado físico y mental espectacular. Dos años sin jugar le han ayudado a madurar mentalmente. Con esta actitud, puede jugar en cualquier posición. Estuvo muy bien como lateral derecho, el equipo estuvo muy sólido y estamos satisfechos”.

Pero la lesión de Militao no llega sola. Dean Huijsen, otro central fundamental también sufrió una lesión durante su concentración con España. El club observaba con prudencia su evolución, pero la coincidencia temporal agrava la situación: dos defensas tocados en la misma ventana internacional y un calendario que no da tregua.

El problema inmediato para el Madrid es evidente: este domingo el equipo juega contra el Elche, un partido en el que Xabi Alonso contaba con seguir consolidando la línea defensiva. Militao, por su jerarquía, y Huijsen, por su progresión y el resto del equipo, que necesita tiempo para recuperar la confianza tras dos tropiezos seguidos.

La lesión de Militao, además, tiene un componente especialmente irritante para el club: se produce en un amistoso sin trascendencia. No era una cita clasificatoria, ni un torneo relevante, ni una preparación para un evento inminente. Brasil y Túnez disputaban un encuentro más de los programados por la ventana FIFA, un partido huérfano de necesidad real. Y es precisamente en estos contextos donde los clubes más temen lo que finalmente ha sucedido: perder a un jugador clave en un escenario irrelevante. Mbappé ha vuelto de Francia tocado, pero sin problemas. Es decir, todo podía haber sido mucho peor.

El Real Madrid aguardará ahora los resultados de las pruebas médicas. Solo entonces podrá calibrar el alcance real y la duración de la ausencia. Pero más allá del diagnóstico, el club ya ha sufrido el golpe: una pieza reconstruida con paciencia vuelve a frenar justo cuando empezaba a ofrecer su mejor versión.