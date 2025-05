Álvaro Benito estalla en directo contra la estrella del Real Madrid: "Es una vergüenza, que lo cambien"

El Clásico quedará grabado en la memoria de los aficionados no solo por el vibrante 4-3 sino también porque es el que decidió LaLiga y hará que el Real Madrid tome decisiones respecto al año que viene y la actitud de algunas estrellas como Vinicius, que ha generado debate incluso entre analistas como Álvaro Benito.

El Real Madrid arrancó el partido con fuerza, logrando una ventaja de 0-2 en los primeros minutos gracias a la inspiración de Kylian Mbappé, quien aprovechó un pase de Vinicius para firmar uno de sus tantos. El equipo de Ancelotti parecía tener el control, pero el vendaval ofensivo del Barcelona, liderado por Lamine Yamal, Raphinha y Eric García, no tardó en dar la vuelta al marcador. El Madrid se vio superado, desbordado y sin capacidad de respuesta ante la presión azulgrana, que se tradujo en un 4-2 antes del descanso.

Vinicius, entre la frustración y la indecisión

En este contexto de desconcierto, la actuación de Vinicius estuvo marcada por la tensión y la frustración. El brasileño, que había comenzado participativo y generando peligro, fue diluyéndose a medida que el Barcelona se adueñaba del partido. Su lenguaje corporal reflejaba incomodidad: gestos al banquillo, protestas y, sobre todo, la petición de ser sustituido en varias ocasiones. En el minuto 77 parecía que Ancelotti iba a cambiarlo por Endrick, pero tras un intercambio de palabras con el cuerpo técnico, el cambio se detuvo momentáneamente, dejando en evidencia la indecisión del jugador sobre su continuidad en el campo.

Esta situación, insólita en un partido de tal trascendencia, generó desconcierto tanto en el banquillo como entre los aficionados. Vinicius, que en otras ocasiones ha demostrado una fortaleza mental notable para sobreponerse a la adversidad, se mostró dubitativo y vulnerable, incapaz de canalizar su frustración en favor del equipo. Finalmente, tras varios amagos y un evidente bajón anímico, Ancelotti decidió sustituirlo, una imagen que simbolizó la impotencia del Madrid en Montjuic.

La indignación de Álvaro Benito

La reacción de Álvaro Benito, exjugador y actual analista, no se hizo esperar. "Es una vergüenza, que le quiten", sentenció en directo en la SER, evidenciando su indignación ante la actitud de Vinicius. Benito, que se ha declarado en numerosas ocasiones un admirador del brasileño y ha defendido su carácter competitivo, no ocultó su decepción por lo sucedido en Montjuic. Para el comentarista, la falta de determinación y el gesto de pedir el cambio en un momento tan decisivo no se corresponde con el liderazgo que se espera de una estrella del Real Madrid.

La crítica de Benito refleja un sentir compartido por parte de la afición madridista, que esperaba de Vinicius una reacción más acorde al peso del partido y la camiseta. El brasileño, acostumbrado a ser el revulsivo y el referente en noches grandes, quedó señalado por una actitud que, para muchos, evidencia la necesidad de madurar en el plano emocional y competitivo.

Un Clásico que decide la Liga y deja heridas abiertas

Más allá del episodio de Vinicius, el Clásico de Montjuic fue un espectáculo mayúsculo, con alternativas constantes, goles anulados, polémicas arbitrales y una tensión propia de una final. El Barcelona, con su victoria 4-3, sentenció prácticamente LaLiga, dejando al Real Madrid sin opciones y sumido en una crisis de identidad tras una temporada sin títulos.

Para Vinicius, la noche en Montjuic supone un punto de inflexión. Su rendimiento, condicionado por la presión y la frustración, abre el debate sobre su rol en el equipo y la necesidad de dar un paso adelante en los momentos clave.