Ancelotti: "Es difícil ser Vinicius y aguantar lo que aguanta"

El Real Madrid se estrena el lunes en la Copa del Rey contra el Deportiva Minera y después viaja para disputar la Supercopa. No para y por eso Carlo Ancelotti va a dar descansos en el encuentro de este lunes.

."No viajan ni, el resto viajan todos, pero quiero dar minutos a los que menos han jugado. Pero sigo convencido que lo de Vinicius no era roja, era amarilla. Sigo convencido en eso. No me he puesto a pensar siva a jugar toda la Copa. Courtois tiene que descansar, pero no he decidido que Lunin va a jugar sólo la Copadel Rey".

Vinicius. "Es difícil ser Vinicius y aguantar todo lo que pasa, los insultos, no es sencillo ser él, pero él intenta mejorar y aguantar. Obviamente está triste y pidió disculpas. Pero hay que mirar hacia delante. Yo no vi sus gestos, sí veo lo que le pasa en los estadios. Él ha mejorado mucho su actitud, puede mejorar, sí, pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo y ha mejorado tanto que es el mejor jugador del mundo".

Penaltis. "No me gusta que hemos fallado. Quiero aclarar el tema, porque no sé quién va a tirar. Lo voy a aclarar antes del partido, a ver cómo me siento para elegir quién tira: Mbappé, Vini, Bellingham, Modric, Güler.... Es complicado trabajarlo, pero lo que cambia dentro de un partido es el ambiente y yo no puedo conseguir en el entrenamiento el ambiente de un estadio.".

Posición Bellingham: "Lo que ha cambiado con Bellingham es la posición más centrada, comparada con el año pasado. Preferimos tenerlo como media punta. El equipo ha manejado bien ese cambio, aunque con balón no ha cambiado nada".

El césped: "Si el césped es bueno, hay menos problemas y más posibilidades de que los aficionados puedan disfrutar de un buen partido, pero el periodo del año no es el más indicado: hace frío".

La Copa del Rey: "La Copa del Rey no es un problema mientras la juegas, si la pierdes sí es un problema porque el Madrid lucha en todas las competiciones. Los últimos años ha ido bien, jugar la final es muy bonito y el objetivo, como siempre, es llegar a la final".