Ancelotti pone fecha para el regreso de Vinicius al Real Madrid

Vinicius y Alaba se sumaron a la dinámica de grupo en vísperas de la visita liguera del Real Madrid al Girona e iniciaron el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Vinicius, que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido ante el Leganés el 24 de noviembre, ha rebajado a dos semanas su tiempo de baja.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, anunció su regreso para el martes en el importante duelo de la Liga de Campeones en Italia ante el Atalanta.

Alaba, por su parte, comienza a ver la luz al final de un largo túnel desde que sufrió el 17 de diciembre de 2023 la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido ante el Villarreal. Según el entrenador italiano, el defensa volverá en 2025.

“Es una buena noticia. Nos anima ver que Vini Jr. se ha recuperado muy bien de su lesión. No estará mañana, pero estará listo para el próximo partido de Champions. Y nos ha animado mucho la presencia de Alaba en el entreno. Él necesita este mes de diciembre para estar listo para jugar en enero. Seguirá trabajando individualmente y poco a poco se va a incorporar con el equipo. Su plazo es el próximo año”.

Además, el entrenador blanco habló del partido del sábado en Girona. "Será otro partido complicado. El Girona lo está haciendo bien. Este año está implicado en una competición tan importante como es la Champions, pero siempre es un rival que compite muy bien. Tenemos que tomarlo como una oportunidad para volver a ganar y seguir en la pelea por la Liga”, ha dicho.

Ha reconocido que algunas críticas le duelen: "Tengo que aceptarlas porque el equipo no está sacando su mejor versión. Como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el más responsable y en el que recaen las críticas. Dicho esto, me parece que me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que estáis cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo a pesar de las críticas, sigo siendo feliz de volver aquí todos los días. Es aceptable y lo entiendo. Como el estrés, a veces las críticas son gasolina para intentar hacerlo mejor”, ha asegurado ante la prensa.

Defiende a Mbappé: "“El es consciente, el post que hizo después del partido es de un jugador que es consciente de lo que está haciendo y de lo que puede hacer. Estamos con él. No está sacando su mejor versión, pero hay muchos jugadores que no la sacan y no son conscientes. Él está haciendo todo lo posible por hacerlo lo más pronto posible”.

Y ha añadido: "Hay que evaluar todo. Lo importante es tener comunicación con él y explicarle lo que tiene que hacer para mejorar dentro y fuera del campo. En los últimos dos partidos ha mejorado mucho en intensidad y velocidad. Tenemos que apoyarle, pero eso no significa que vaya a jugar todos los partidos. A veces un descanso le puede venir bien”.