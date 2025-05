Ancelotti se queda sin presidente en la Confederación de Brasil

La presidencia de la CBF quedó vacante tres días después de oficializarse la llegada de Ancelotti. El juez Gabriel de Oliveira Zéfiro, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, ha cesado aEdnaldo Rodrigues de su cargo como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras detectar irregularidades en el proceso que validó su permanencia al frente del organismo. La decisión se sustenta en un acuerdo firmado en 2022 que resultó determinante para reestructurar la gobernanza interna de la CBF y convocar nuevas elecciones.

Las dudas sobre la validez del acuerdo surgieron a comienzos de este año. La diputada Daniela do Waguinho y el vicepresidente Fernando Sarney denunciaron que la firma del coronel Nunes, expresidente de la CBF, había sido falsificada. Un informe técnico independiente respaldó esa acusación y determinó que la firma no era auténtica. Aunque la defensa de Ednaldo Rodrigues insistió en que todo el proceso fue legal, el juez concluyó que Nunes no estaba en condiciones de firmar el documento, ya que desde 2018 sufre un tumor cerebral que le impide tomar decisiones de forma consciente.

La salida de Ednaldo Rodrigues se produjo justo después de uno de los anuncios más esperados en el fútbol brasileño, la contratación de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador nacional. El presidente destituido planeaba presentarlo oficialmente el próximo 26 de mayo en la sede de la CBF, con motivo de la primera convocatoria del técnico italiano. Brasil enfrentará a Ecuador el 5 de junio en Guayaquil y a Paraguay el 10 en Sao Paulo, dentro del camino hacia el Mundial de 2026.

El juez ordenó que Fernando Sarney, actual vicepresidente de la CBF, se haga cargo de la intervención y organice unas nuevas elecciones. Aún no hay una fecha definida, pero el proceso deberá cumplir con los pasos legales, revisar los estatutos, validar quiénes pueden votar y asegurar que todo sea supervisado por la justicia.

Mientras tanto, las denuncias podrían ampliarse si aparecen más irregularidades en los documentos firmados durante la gestión anterior. Aunque Ednaldo Rodrigues tiene la opción de apelar, su regreso al cargo se ve complicado. Todo este conflicto abre una etapa de mucha tensión para la CBF, que tendrá que resolver su situación interna mientras se prepara el camino hacia el Mundial de 2026.