La foto y el mensaje definitivo de Rodrygo: "Dejen de creer cosas"

Las últimas horas en torno a Rodrygo Goes han estado marcadas por la incertidumbre, la especulación y, finalmente, por un mensaje claro del propio futbolista. El brasileño, ausente desde la segunda parte de la final de Copa del Rey ante el Barcelona, se ha visto obligado a romper su silencio para frenar los rumores sobre su estado físico y su futuro en el Real Madrid. A través de sus redes sociales, Rodrygo compartió una fotografía desde el hospital, acompañado de un mensaje directo: “Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto 🙏🏾 Dejen de crear cosas 🤦🏾‍♂️".

La ausencia de Rodrygo en los últimos partidos del Real Madrid había disparado las alarmas entre la afición y la prensa. Desde que fuera sustituido al descanso en la final de Copa del Rey, el delantero no ha vuelto a vestirse de corto, lo que ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Se llegó especular con una posible lesión grave, mientras que otros pusieron el foco en su estado anímico y en la posibilidad de que estuviera valorando su futuro lejos del club blanco. En este clima de confusión, Rodrygo decidió tomar la palabra y zanjar la polémica. Junto a una imagen en la que se le ve sometiéndose a pruebas médicas.

Por un lado, busca tranquilizar a los aficionados, que temían una lesión de larga duración o incluso una posible salida del club. Por otro, lanza un dardo a los medios y a quienes han alimentado rumores. Ancelotti habló ayer martes de él: "Tuvo un estado febril la pasada semana que no le ha permitido volver a su mejor nivel. Hoy ha tenido molestias en el muslo no sé de qué pierna y hay que valorarlo. No está a su mejor nivel y también se han montado muchas especulaciones. A Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial y sobre todo yo. Cuando el jugador no está bien, anímicamente no está bien. Quiere ayudar al equipo con su calidad y está decepcionado por ello. Los jugadores con lesiones no pueden ayudar al equipo”.

Su futuro

La situación de Rodrygo en el Real Madrid ha sido objeto de debate en las últimas semanas, como lo fue a principio de temporada, cuando varios equipos de la Premier League se interesaron por él. La llegada de Mbappé le mandó a un papel secundario y no ha sabido salir de él.